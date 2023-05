Das Tus-Dreikönigstheater ist wieder da. Entgegen seines Namens müssen Zuschauer aber nicht bis Januar auf die Aufführung warten. Denn: Nach dreijähriger Abstinenz gibt es am ersten Maiwochenende ein Comeback. In ihrem neusten Coup findet sich die alerte Truppe um Regisseur Frieder Schräbler in einer Bahn-Odyssee wieder, die den Zuschauern jede Menge Spaß, aber auch einige Déjà-Vu Momente garantiert. Denn eine Reise mit der Bahn kann sich hierzulande immer zu einem unerwarteten Erlebnis entwickeln und genau auf einem derartigen Trip befinden sich die Tus-Akteure.

Zweimal heißt es im Bahnhofsaal „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“. Wie immer, wenn das Schauspielensemble in Aktion tritt, sind ein Abend lang gute Unterhaltung und Kurzweil garantiert. Hinzu kommt in diesem Jahr, dass sich der Bahnhofsaal in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Gleisen hervorragend mit dem Inhalt des Stückes ergänzt. Frieder Schräbler ist froh, dass er in diesem Jahr auf ein routiniertes Theaterensemble zurückgreifen kann.

Bei Mai soll es nicht bleiben

„Nach den ausgefallenen Vorstellungen in den vergangenen Jahren habe ich zudem Akteure benötigt, die bereit sind, im Mai aufzutreten“, sagt Schräbler. Er verweist darauf, dass bei den Terminplanungen die Ungewissheit über einen eventuell erneuten Lockdown, sei es wegen der Energieknappheit oder einer Pandemie, eine große Rolle spielte. Indes sollen die Aufführungen im Mai eine Ausnahme bleiben und ab dem kommenden Jahr das Dreikönigstheater wieder an seinem angestammten Termin stattfinden. Schon allein, weil alle diesjährigen Tus-Akteure bereits beim Hüfinger Sommertheater mitgewirkt haben, wäre der Aufführungstermin im Mai ungeeignet. Das parallele Einstudieren zweier unterschiedlicher Theaterstücke bringt selbst die motiviertesten Theaterspieler an ihre Grenzen, weiß Schräbler.

Doch in diesem Jahr erweist sich der Auftritt im Mai als ideal. Passend zur Einführung des 49-Euro-Tickets verbindet das Dreikönigstheater sein „Senk ju vor träwelling wis se Deutsche Bahn“ mit reichlich Tohuwabohu und Abenteuern auf einem Provinzbahnhof. Für die Schauspieltruppe bietet es sich an, die Zuschauer als Mitreisende immer wieder auf unkomplizierte Weise in das Geschehen einzubinden. Mit von der Partie sind in diesem Jahr Diana Vogt, Susanne Hauser, Maren Doser, Sonja Bühler-Ganter, Marianka Wollenberg, Alexander Bühler, Susan Haase und Frieder Schräbler. Es versteht sich von selbst, dass eine derartige Aufführung ohne Unterstützung zahlreicher weiterer Tus-Mitglieder nicht möglich ist. So zeichnet Joachim Seidel zum wiederholten Mal für den Kulissenbau und die Organisation verantwortlich. Licht und Tontechnik übernehmen Ralf und Andreas Breuninger. An der Gitarre und im Gesang ist Kurt Löhr zu hören. Zum wiederholten Mal übernimmt Renate Seidel den Part als Souffleuse. Die Verantwortlichen Sonja Bühler-Ganter für die Maske und Annette Kümmel für das Layout des Plakats und Programms ergänzen das Team hinter den Kulissen.

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen während den beiden Aufführungsterminen Beate Schmitz und ihr Cateringteam. „Sofern die Aufzeichnungen stimmen, tritt das Tus-Dreikönigstheater in diesem Jahr mit seinem 116. Theaterstück auf“, sagt Renate Seidel. Sie freut sich bereits auf die beiden Aufführungen. Abschließend dankt Frieder Schräbler der Einrichtungsleitung von Mariahof, die dem Dreikönigsensemble seit Monaten die Bühne der Aula für die Proben zur Verfügung stellt.