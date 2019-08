In Behla beginnt ab heute eine neue Zeitrechnung. Der Hüfinger Ortsteil ist jetzt Standort einer modernen Kindertagesstätte, die Anlaufpunkt für Kinder aus dem gesamten Hüfinger Bereich ist. Zwar geht der Trend eher dazu, die Kinder in der Kernstadt unterzubringen, aber wer weiß: Mit dem pädagogischen Konzept und den räumlichen Möglichkeiten lockt die Kita in Behla vielleicht auch Kernstadt-Kinder in den Ortsteil.

Behla Alle packen jetzt mit an: So läuft der Einzug in die neue Kindertagesstätte in Behla Das könnte Sie auch interessieren

Besonder schön ist allerdings, wie die Kita in der Mitte der Bevölkerung verankert ist. Wie Behlas Ortsvorsteher Christoph Martin und die Leiterin der neuen Einrichtung, Sabrina Haberland, sagen, kommt von vielen Seiten ehrenamtliche Unterstützung. Sei es beim Anbieten von Lager-Kapazitäten oder dem Auswaschen alter Schränke.

Aus diesem Grund wird auch explizit betont, dass zur offiziellen Einweihung der Kita am Samstag, 31. August, ab 10 Uhr auch jeder willkommen ist. Martin freut sich über die Eröffnung sogar so sehr, dass er zum Eröffnungstag für die Kinder Eiscreme springen lässt – ein Eiscreme-Wagen soll beim Fest vorbeischauen. Toll.

Behla Hier werden Kinderträume wahr: Der Kindergarten Behla bietet für den Nachwuchs viel an Das könnte Sie auch interessieren

Auch toll, dass dieses Projekt inmitten der Behlaer Bevölkerung zu einem Abschluss, oder genauer: Start kommt. Keine Selbstverständlichkeit. Als die große B 27-Umfahrung offiziell eingeweiht wurde, gab es zwar eine Feier – allerdings mit geschlossener Gesellschaft. Die Bevölkerung Behlas, also die Menschen, die quasi mitten in den Bauarbeiten gelebt haben, waren dazu nicht eingeladen. Gerade bei solch einem Prestige-Projekt sollte so etwas eigentlich nicht passieren.

Dass es anders geht, zeigt heute die neue Kita. Klar, die Dimensionen sind finanztechnisch andere, von der Bedeutung aber keineswegs. Also Behla: Schaut doch heute einfach mal bei der neuen Kita vorbei.