Gut 14 Jahre nach Beginn soll in diesem Jahr die in mehreren Schritten durchgeführte Sanierung des Rathauses in Mundelfingen abgeschlossen werden. Das Gebäude erstrahlt innen wie außen bereits in neuem Glanz. Was jetzt noch fehlt, ist die Neugestaltung der Außenanlagen, die im Frühjahr 2019 beginnen wird. Sie wird sicherheitstechnisch dem Bedarf der Schule angepasst: In dem Gebäude war seit seiner Einweihung auch stets die Schule integriert.

Holzwurmbefall war der Auslöser

Begonnen hatte die Sanierung des Rathauses im Jahr 2004 aufgrund eines Holzwurmbefalls im Dachgeschoss. Ortsvorsteher Michael Jerg war in seinem ersten Jahr gemeinsam mit dem Ortschaftsrat gefordert, die finanziellen Mittel im Haushalt zu platzieren um einen weiteren Verfall zu verhindern. Die Holzwurmbekämpfung erfolgte mit einer aufwändigen Hitzetechnik, die jedes Gebälk durchdrang.

Wichtiger gesellschaftlicher und sozialer Treffpunkt

Für den Ortschaftsrat war die Maßnahme eine Initialzündung einer umfassenden Sanierung des Bauwerks, das in seiner Mehrfachfunktion als Rathaus, Schule und Haus für sieben örtliche Vereine ein wichtiger sozialer und gesellschaftlicher Treffpunkt der Bevölkerung ist. In einer weiteren Bauetappe schloss sich in den Folgejahren die Sanierung der Außenfassade an.

Ortsvorsteher Michael Jerg öffnet die Türe im sanierten Eingangsbereich. | Bild: Rainer Bombardi

Denkmalschutz hat waches Auge auf die Arbeiten

Da das aus dem Jahr 1912 stammende Gebäude historischen Wert besitzt, der sich unter anderem auf den Baustil und die Art der Originalfenster bezieht, war von Beginn an der Denkmalschutz bei den meisten Sanierungsschritten mit im Boot. So erscheint die Gebäudefassade nach aufwändigen Untersuchungen wieder in den Farben von 1912. Der Ersatz der Rathaustüre, der Einsatz der Fenster, die Wiederherstellung der Turmuhr, der originalen Schriftzüge über den Eingangstüren und vieles mehr folgte.

Haustechnik auf dem neuesten Stand

Die Sanierung des 1974 erstandenen und unmittelbar an das Rathaus angrenzende Gebäude war einer der nächsten Schritte. Auch die Innensanierung schritt voran. Die Wärme liefert inzwischen eine im Zuge der Innensanierung installierte Holzhackschnitzelanlage. Mittelfristig ist das Ziel, das Gebäude an das Nahwärmenetz anzuschließen. Der Anschluss des kompletten Bauwerks an das Glasfasernetz garantiert heute vom Dachgeschoss bis ins Untergeschoss einen modernen Zugang zum Internet.

Kommunalpolitik, Schule, Bad und mehr unter einem Dach

Der Bau des Rat- und Schulhauses vor mehr als hundert Jahren war aus der Not heraus geboren. Es musste Raum schaffen für die Unterbringung der Gemeindeverwaltung und einer Schule für sechs Klassen. Im Erdgeschoss waren eine Lehrerzimmer und drei Klassenzimmern untergebracht. Im Obergeschoss befanden sich die Verwaltung der einst selbstständigen Gemeinde inklusive Bürgermeisterzimmer, Vorzimmer, Ratszimmer, Bürgersaal und Räumen für den Kassierer und den Ratsschreiber. Im Dachgeschoss gab es eine Lehrerwohnung.

Einen markanten Blickfang in Mundelfingen bietet die Westseite des erneuerten Rathausgebäudes. 2004 startete die Sanierung. | Bild: Rainer Bombardi

Ins Untergeschoss war ein öffentliches Bad integriert, das es den Bürgern – deren Eigenheime meist nur dürftig mit sanitären Anlagen ausgestattet waren – ermöglichte, sich zu waschen.

Räume für etliche Vereine

Als Anfang der 1960er Jahre das Bad schloss, bauten die Landjugend und die Musikkapelle das Untergeschoss zu Vereinsräumen um. Mit der Gemeindereform Anfang der 1970er Jahre waren Räume im Obergeschoss frei, welche heute die Landfrauen nutzen. Die Lehrerwohnung im Obergeschoss zog in das inzwischen erworbene angrenzende Gebäude um.

Erneut war es die Musikkapelle, welche das Obergeschoss auf ihren Bedarf umbaute. In einem weiteren Raum tagt dort der Narrenverein. Die Räume im Untergeschoss werden inzwischen von der Landjugend, dem Roten Kreuz, dem Kirchenchor und dem Gesangverein genutzt.

