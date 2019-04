von SK

Mit Sperrungen geht am Sonntag, 14. April, das Frühlingserwachen in Hüfingen einher. Zwischen 6 und 18 Uhr wird die Hauptstraße vom Schlossparkplatz vor dem Tor bis zur Abzweigung in die Weitengasse für den Verkehr voll gesperrt. Die angrenzenden Straßen wie zum Beispiel „Süßer Winkel“ sind zum Teil ebenfalls als Rettungszufahrten von der Sperrung betroffen.

Anwohner können ihr Fahrzeug unter anderem auf dem öffentlichen Parkplatz in der Hohenstraße und in der Bahnhofstraße abstellen. Besucher haben die Möglichkeit, ihr Fahrzeug auf dem Festhallenparkplatz und dem Parkplatz in der Bahnhofstraße abzustellen.

Hüfingen Hüfingen präsentiert das perfekte Frühlingserwachen Das könnte Sie auch interessieren

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt von Donaueschingen her über die Hochstraße, Weitengasse, Bräunlinger Straße und Schaffhauser Straße. Die Bushaltestelle Hauptstraße kann nicht angefahren werden. Als Ersatzhaltestellen dienen die Haltestellen Hüfinger Bahnhof und Hüfingen Schaffhauser Straße. Anwohner werden von der Stadtverwaltung darauf hingewiesen, dass für Aufbauarbeiten und während der gesamten Veranstaltung von 6 bis 18 Uhr in der Hauptstraße und wegen Rettungszufahrten in den Seitenstraßen Haltverbote angeordnet sind.