von von Guy Simon

Meist laufen offizielle Termin mit Vertretern von Stadt, Gewerbe und Landkreis in ähnlicher Art und Weise ab: Die Sache wird erklärt, jeder äußert sich dazu, anschließend wird noch ein wenig geplauscht. So ähnlich lief das auch auf dem Mundelfinger Wanderparkplatz ab. Dort befindet sich jetzt eine Schwung- oder Himmelsliege. Wanderer oder Spaziergänger können sich dort entspannen und die wunderbare Aussicht genießen.

Alles schön und gut, nur nicht für Nelo, der beim Termin auch mit dabei war. Ihn interessierten die Ausführungen von Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier eher weniger, ebenso die Erläuterungen der Azubis der Fürstenberg-Brauerei, die das Projekt mit der Liege gestemmt haben. Auch was die Wirtschaftsförderung des Kreises so zu sagen hat, stößt bei Nelo auf taube Ohren. Er hat einen, für seine Verhältnisse großen Stock im Schlepptau. Offensichtlich für ihn ein besonderes Vergnügen. Mit dem will er spielen. Dazu braucht er allerdings die Hilfe der anwesenden Menschen. Die sind jedoch leider momentan abgelenkt.

Nelo ist der 9 Jahre alte Hund von Fürstenberg-Marketingchefin Regina Gerschmann. Rührend legt er den in Kreisformation stehenden Teilnehmern des Gesprächs abwechselnd den Stock vor die Füße. Ein hoffnungsvoller Blick formuliert relativ eindringlich nonverbal die Forderung: "Wirf den Stock."

So macht Nelo die Runde, wird aber bitterlich enttäuscht. Vorerst wird hier niemand den Stock werfen. Vielleicht, wenn der offizielle Teil beendet ist. Insofern gilt das Protokoll leider auch für Hunde.