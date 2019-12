von Manfred Minzer

Wilfried Rothmund hat eigentlich am heutigen Freitag Geburtstag. So richtig gefeiert wird aber erst am Samstag bei einer Hubertusmesse. Der fiebert der Rothmund mit besonderer Freude entgegen. Er hat sie sich als Höhepunkt der Feierlichkeiten zu seinem 80. Geburtstag gewünscht.

Die Umrahmung der vom Donaueschinger Stadtpfarrer Erich Loks zelebrierten Messe um 18 Uhr in der Fürstenberger Pfarrkirche wird zugleich zu einem Zeugnis der Wertschätzung für die vielen ehrenamtlichen Funktionen, in denen er sich Jahrzehntelang eingebracht hat. Die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Donaueschingen, der Siedlerchor Donaueschingen und der Gesangverein Eintracht Fürstenberg beteiligen sich musikalisch.

Beruflich gut aufgehoben

Wilfried Rothmund besuchte die Volksschule in Fürstenberg und vertiefte sein Wissen um die Landwirtschaft in der Berufsschule in Neudingen. Bis vor 25 Jahren betrieb er mit seiner Gattin, die 2011 nach 51 Ehejahren verstorben ist, eine Landwirtschaft. Ansonsten war er beruflich 43 Jahre bis zu seiner Pensionierung 2002 „bei der Firma Straub-Verpackungen in Bräunlingen gut aufgehoben“, so sein Rückblick.

Die Leidenschaft zur Jagd, der er bis zum heutigen Tage gerne frönt, hat er von seinem Großvater geerbt. „Diesem Hobby habe ich den schönsten Schulranzen der ganzen Schule zu verdanken – mit Pelzbesatz –, den mir in der damals ärmlichen Nachkriegszeit der damalige Jagdpächter geschenkt hat.“

Wirken fürs Gemeinwohl

Zeugnisse seiner 19 Jahre als Ortsvorsteher von Fürstenberg sind unter anderem die Einsegnungshalle, das Bürgerhaus und das Feuerwehrgerätehaus. Der Zeitaufwand für diesen Einsatz zum Gemeindewohl veranlasste ihn dazu, sein Engagement als Trompeter im Musikverein nach 30 Jahren aufzugeben. Im Musikverein ist er ebenso Ehrenmitglied wie im Gesangverein, dem er seit 60 Jahren die Treue hält, darunter zwölf Jahre als Vorsitzender.

Der Musikverein wird morgen Abend ebenso im Bürgerhaus unter den rund 180 Gratulanten sein wie viele Chorsänger aus der Region. Mit dabei sein werden aber auch die vier Kinder mit ihren sieben Enkeln und dem Urenkel.