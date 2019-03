von Rainer Bombardi

In den Wilden Westen entführten die Narrenzunft der Bergesel und die Musikkapelle, die vor Jahresfrist erstmals einen gemeinsam Programmabend an Fasnet organisierten. Zahlreiche Besucher waren der Einladung gefolgt und erlebten auf dem Fürstenberg 300 kurzweilige Minuten. Das von beiden Vereinen in etwa je zur Hälfte bestrittene Programm bot eine Fülle an Narretei, Schabernack und gute Unterhaltung, das von den Gästen mit reichlich Applaus beschenkt war.

Cowgirl Juliane Mayer pirscht durch die Publikumsreihen auf der Suche nach ihrer Komplizin Melanie Vollmer: Ihre Idee, einen Saloon zu überfallen, entwickelte sich zum lustigen Fiasko. | Bild: Rainer Bombardi

Ein beeindruckendes Bild bot der Einmarsch der Bergesel, die mit ihrem Zunfttanz das Publikum auf dem Berg sofort in Fasnetsstimmung versetzten. Die Begrüßung übernahmen die beiden Vereinsvorsitzenden Melanie Vollmer von der Musikkapelle und Lukas Binninger von der Eselszunft. Die folgende Narrenbaumversteigerung war die letzte Formalie, danach begann ein fulminantes Programm, das in bewährter humoristischer Weise Andreas Mayer moderierte.

Nach einem Sketch von Nadja und Nikolai Mantel waren es die Damen der Musikkapelle, mit deren Balletttanz der Wilde Westen in die Bürgerhalle einzog.

Bloß schnell weg hier: Tobias Rothmund, Dunja Deitrich, Melanie Vollmer, Martina Limberger und Juliane Mayer (von links) in einer Szene während des Überfalls auf den Saloon. | Bild: Rainer Bombardi

Dorthin waren auch die Cowgirls Melanie Vollmer und Juliane Mayer gezogen. Ihre Idee, einen Saloon zu überfallen, entwickelte sich zum Desaster, aus dem sie lediglich mit ein paar geöffneten Getränkeflaschen entfliehen konnten.

Der Tanz der Indianerinnen entzückte das Publikum. | Bild: Rainer Bombardi

Die Cowboys von den Original Fürstenberg Musikanten spielten nach derart viel Aufregung zum Tanz auf. Leicht abgekühlte Gemüter erlebten, wie Andreas Mayer die Zwerchfelle strapazierte. Garant für eine feurige Stimmung waren die Bergesel-Damen, die als Squaws mit ihrem Tanz der Indianerinnen begeisterten.

Viel Abwechslung im Programm

Narrenvater Lukas Straub entzückte mit Gesang. Wortlose Theaterkunst bot ein Aufenthalt im Kino. In die Vollen ging es im letzten Programmteil mit dem gemischten Ballett und einem Sketch, den Jonas Preis und Dirk Neumann einstudierten. Zum Finale trieb das Männerballett die Stimmung noch einmal auf die Spitze.

Großer Narren-Frühjahrskonvent steht bevor

Derweil steht die vor Jahresfrist in die Schwarzwälder Narrenvereinigung aufgenommene Narrenzunft der Bergesel vor ihrer ersten großen Herausforderung. Am 29. März ab 20 Uhr ist sie Organisator des Frühjahrskonvents und heißt mehr als 100 Verantwortliche der Mitgliedszünfte aus dem heutigen und den ehemaligen Landkreisen Villingen, Donaueschingen und Neustadt willkommen. Die Veranstaltung findet in der Bürgerhalle statt.