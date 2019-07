von Gabi Lendle

Ganz toll: Am Dienstagmorgen um sieben war die Welt bei Yusuf und Victoria Kayakoparan an der Wiesenstraße 3 noch in Ordnung, eine Stunde später bereits nicht mehr. Der Grund: Ein Klingeln an der Haustür von einem Bauarbeitertrupp, der mitteilte, dass das Auto aus der Garage sollte, da man mit den Aufgrabungen am Straßenrand entlang des Hauses beginnen werde. Die Arbeiter stellten sich nicht vor und nannten auch keinen Grund für den rund ein Meter tiefen Graben vor dem Grundstück. Das Auto blieb unfreiwillig den ganzen Tag in der Garage stehen, weil eine spätere Herausfahrt nicht mehr möglich war.

So ein Ärger: Grabungsarbeeiten ohne Ankündigung.

„So ein Vorgehen ist nicht akzeptabel. Der aufgebrochene Kanal war während der Arbeiten nicht gesichert, es fehlten auch Querungshilfen in Form von Brettern oder Gittern, über die man gehen könnte. Ich machte mir Sorgen wegen meiner Kinder, die nicht ungefährdet über diesen Graben steigen konnten“, berichtet der verärgerte Familienvater, der sich wegen Umzugsvorbereitungen – die Familie wird in Kürze in ein anderes Haus in Hüfingen ziehen – extra einen Tag Urlaub genommen hatte. Er wollte mehrere große Kartons aus dem Keller mit dem Auto transportieren. Daraus wurde dann nichts.

Der Weg an der Bausteller vorbei wird von zahlreichen Fußgängern und Radfahrern genutzt um zum Beispiel an den Kofenweiher zu gelangen. Auch die Schüler der Lucian Reich-Schule nutzen diesen Weg um vom Bahnhof und Bushaltestelle zum Unterricht zu gelangen. In der Nähe befindet sich auch die Kita St.Verena..Bild: Gabi Lendle

Doch wer gab die Arbeiten in Auftrag und hat den Anwohner nicht rechtzeitig darüber Informiert? Hüfingens Stadtbaumeister Leopold Jerger versteht den Ärger des Hausbesitzers, erklärte aber auf Nachfrage, dass es sich nicht um städtische Tiefbauarbeiten handelte. Und auch Katrin Merklinger vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar versuchte herauszufinden, ob im Zuge der Breitbandversorgung Kabelarbeiten in der Wiesenstraße durchgeführt werden. Doch auch sie musste verneinen. Stadtbaumeister Leopold Jerger hat dann in den Genehmigungsunterlagen herausgefunden, dass die Deutsche Telekom als Auftraggeber registriert war. In diesem Falle ist es nicht Aufgabe von der Stadt, das Anliegermanagement zu übernehmen, sondern von der Telekom oder der ausführenden Firma. Das war aber nicht der Fall. Nach mehrmaligen Versuchen seitens des SÜDKURIER erhielt man gestern zu der Angelegenheit keine Auskunft von der Telekom.

Interessant dabei: Mit dem Telekommunikationsgesetz sind reguläre Aufgrabungen zur Instandsetzung, Erweiterung und Verbesserung geregelt. Es erlaubt, zu jeder Zeit derartige Arbeiten auszuführen, das Anliegermanagement obliegt dem Unternehmen oder der ausführenden Firma. Das Unternehmen wendet sich in solch einem Fall an das Ordnungsamt der betreffenden Stadt. Diese erteilt eine Aufgrabungsgenehmigung. Die Anlieger müssen in solch einem Fall vom Auftraggeber drei bis fünf Werktage vorher schriftlich über die Art und den Umfang der Arbeiten informiert werden. Dies ist besonders wichtig, wenn Garagen und deren Zufahrten betroffen sind.