von Gabi Lendle

Sie stehen zwar mehr im Rampenlicht als früher, dennoch machen die Schiedsrichter im Fußballsport nicht viel Gerede um sich. Aber die Spielleiter sind von großer Bedeutung, denn ohne sie ginge im Spiel gar nichts.

Oft die Ehefrauen mit dabei

In Hausen vor Wald trafen sich rund zwei Dutzend Senioren-Schiedsrichter samt Ehefrauen aus dem Bezirk Schwarzwald zu einem geselligen Treff; selbstverständlich auf dem gepflegten Platz mit seinem schmucken Vereinsheim. Die Teilnehmer gehören alle zur Gruppe vier des Schwarzwaldbezirks, wo sie viele Jahre auf den Plätzen die unterschiedlichen Spiele gepfiffen haben. Der Bezirk erstreckt sich an den Rändern von Gütenbach über Möhringen bis Grafenhausen.

Unbeschwerte Stunden genossen

In Hausen vor Wald erlebten sie bei bestem Sommerwetter unbeschwerte Stunden bei Kaffee und Kuchen sowie bei einem gemeinsamen Grillabend. Dabei konnten sie wieder alte Erlebnisse rund um das Fußballfeld aufleben lassen und sich in ihrem freundschaftlichen Miteinander austauschen.

Auf der Terrasse des schmucken Vereinsheims in Hausen vor Wald werden Erinnungen rund um das Fußballfeld ausgestauscht. Die Ü60-Schiedsrichter aus dem Bezirk Schwarzwald kennen sich schon lange und sind in Freundschaft verbunden. | Bild: Gabi Lendle

Sportliche Aufgabe hält auch fit

Bezirksschiedsrichter Guido Seelig mit Frau Beate aus Bonndorf war bei der Ü60-Feier mit dabei, bei der stets Freundschaft und Geselligkeit hoch im Kurs stehen. Auch Hermann Kaltenbach, Stellvertreter im Seniorenausschuss, war mit Ehefrau Gerda aus St. Märgen angereist. Elmar Stürmer aus Oberbaldigen hat als 71-Jähriger erst vor kurzem sein letztes Spiel gepfiffen – ein Beweis, dass diese sportliche Aufgabe auch fit hält.

Idealismus ist der Motor

Die Schiedsrichtervereinigung hat ihre Senioren nicht vergessen, von denen manche fast ein halbes Jahrhundert ehrenamtlich an unzähligen Wochenenden auf dem Platz standen, um die Spiele zu leiten. Schiedsrichter erhalten zwar eine Aufwandsentschädigung, die aber nicht allzu üppig ausfällt: Der Idealismus ist ihr Motor.

Schiedsrichtervereinigung Schwarzwald schon 100 Jahre alt

Jedes Jahr findet ein Ausflug mit einem Treffen der Senioren-Schiedsrichter in unterschiedlichen Orten des Bezirks Schwarzwald statt. Unlängst feierte die Schiedsrichtervereinigung Schwarzwald ihr 100-jähriges Bestehen in Bonndorf. Mehr als 50 verdiente Schiedsrichter aus dem Verbandsgebiet nahmen an den Festlichkeiten teil.

In ganz Südbaden unterwegs

Das Treffen in Hausen vor Wald wurde von Hans-Jürgen Niksch sowie von Wolfgang Albicker und ihren Helfern organisiert. Hans-Jürgen Niksch war knapp vier Jahrzehnte als Schiedsrichter unterwegs, seine schönsten Erlebnisse hatte er als Linienrichter in der Landes- und Verbandsliga. „Da bin ich in ganz Südbaden viel herumgekommen“, schwärmt er.

Seine Frau Gertrud Laufer war ebenfalls jahrelang eine der damals wenigen Schiedsrichterinnen, heutzutage sind mehr Spielleiterinnen auf den Fußballfeldern anzutreffen.

Umgangston ist rauer geworden

Und was hat sich in dieser Zeitspanne alles für die Schiedsrichter geändert? „Früher war es wesentlich ruhiger auf den Plätzen, man stand als Schiedsrichter nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Besonders im Jugendbereich fällt auf, dass sich die Eltern vermehrt lautstark ins Spielgeschehen einmischen und reinrufen“, kritisiert Hans-Jürgen Niksch.

Pöbeleien nehmen den Spaß an der Aufgabe

Das macht die Arbeit eines jugendlichen Spielleiters nicht gerade einfacher. In Folge dessen gibt es bei der Nachwuchssuche derzeit große Probleme. „Erst sind die jugendlichen Schieris begeistert, wenn sie jedoch von Eltern ständig angepöbelt werden, hören sie abrupt auf“, hat Hans-Jürgen Niksch festgestellt. „Mit den Spielern selbst gibt es untereinander kaum Probleme.“

Es wird schwieriger, Schiedsrichter zu finden

Allgemein ist der Umgangston auf dem Spielfeld aber rauer geworden und die Spiele laufen schneller. Somit sind die Anforderungen an den Schiedsrichter auch gestiegen. Inzwischen ist es ein Problem, Spiele ab der Kreisliga B zu besetzen. Jeder Verein mit einer aktiven Mannschaft muss jeweils einen Schiedsrichter stellen, ab der Landesliga zwei zusätzliche Assistenten.

Fernsehübertragungen verderben die Sitten

„Durch die vielen Fernsehübertragungen der Spiele lernen die jugendlichen Fußballer natürlich auch den teilweise ruppigen Ton, der hier und da vorherrscht“, ist sich Hans-Jürgen Niksch sicher. Umso mehr sind die Schiedsrichter gefordert. „Wenn die Schiedsrichter so viele Fehler wie die Spieler machen würden, wäre es schlimm“, bemerkt er.