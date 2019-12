Stolze 18 Meter misst in normalen Jahren der Hüfinger Christbaum vom Boden bis zur Tannenspitze und ist dabei mit derart vielen Lichterketten geschmückt, dass der Bauhof drei Tage lang mit dem Aufhängen beschäftigt ist. Keine Frage, dieser Adventsschmuck ist nicht nur groß, sondern auch einzigartig in der Region: ein stolzes Beiwerk Hüfinger Vorweihnachtsfreude und über die Jahre zur kultigen Tradition gewachsen.

Aus dem Hüfinger Stadtwald kommt der Ersatz-Baum. Am Samstagabend soll er schon leuchten. | Bild: Stadt Hüfingen

Aber dem ursprünglichen Christbaum, glänzender Nebendarsteller bei Open-Air-Kino und Kloosemärt, sind die Stürme des vergangenen Wochenendes nicht bekommen.

Ein Riss im Stamm des mächtigen Hüfinger Christbaums bedeutet eventuell Gefahr: Bürgermeister Kollmeier ließ das 18-Meter-Schmuckstück aus Sicherheitsgründen abbauen. | Bild: Stadt Hüfingen

Nachdem sich im Stamm ein tiefer Riss gebildet hatte, entschied Bürgermeister Michael Kollmeier zugunsten der Sicherheit. Die Lichterketten wurden abgehängt und der Baum abgebaut, zersägt und zerhäckselt.

Damit aber vor dem Rathaus die Weihnachtsstimmung nicht flöten geht, kümmert sich die Stadtverwaltung um Ersatz: Die Zweidrittelhöhe sei bewusst gewählt, sagte Hauptamtsleiter Horst Vetter am Freitag.

Jetzt geht es ans Schmücken. Der Ersatzbaum benötigt allerdings weniger Lichterketten als das Ursprungsexemplar. | Bild: Stadt Hüfingen

Denn nur bei einem kleineren Baum könnte es gelingen, dass der Baum am Samstagabend leuchtet. „Der Bauhof ist dran und macht am Samstagmorgen weiter“, zeigte sich Vetter zuversichtlich. Auch was 2020 anbelangt. Da wird wieder ein großer Christbaum stehen. Was sonst. Alles andere liefe der Tradition zuwider.