Die Fräsmaschine hat bereits ihre ersten Bahnen gezogen, die Sperrungen sind eingerichtet und bei der B 31 bei Geisingen regelt eine Ampel den Verkehr. Dort gibt es nämlich einige Autofahrer, die über die L 185 bis nach Blumberg wollen. Eigentlich wären sie über die B 27, vorbei an Behla – aber dort ist wieder voll gesperrt. Die letzten Arbeiten zur endgültigen Fertigstellung der großen Umfahrung rund um den Hüfinger Ortsteil laufen.

Behla Sperrung bei Behla ist eingerichtet: B 27-Verkehr sucht sich seinen Weg

Ortskundige stellt die Sperrung nicht vor allzu große Schwierigkeiten: Sie kennen die Feldwege und Schleichpassagen, die sie ohne 30 Kilometer Umleitung an ihr Ziel führen. Der Weg zwischen Sumpfohren und Fürstenberg ist dabei schon ordentlich frequentiert.

In Kombination mit anderen Baustellen, die derzeit eingerichtet sind, kann sich allerdings dennoch ein ordentliches Chaos ergeben. Besonders, wenn man nicht aus der Region kommt. So wie eine italienische Familie, die im Schwarzwald unterwegs ist, um Urlaub zu machen. An der alten Kreisstraße in Richtung Hausen vor Wald erkundigt sich der Familienvater auf Englisch, wohin er sich wenden muss, um das gebuchte Hotel zu finden. „Was ist hier los?“, erkundigt er sich.

Das Navigationsgerät will ihn über die B 27 führen. Die ist jedoch just seit dem Ankunftstag der Familie komplett gesperrt. Die elektronische Hilfe versagt dabei. Wie der Vater sagt, sei er schon an anderer Stelle auf eine weiträumige Umleitung gestoßen. „Die Straße hier ist komplett gesperrt“, bekommt er zu hören. „Oh nein, warum?“

Schließlich hilft, was im Endeffekt immer noch besser als das Navi ist: ein Ortskundiger kann den richtigen Weg weisen und sticht damit den digitalen Helfer.