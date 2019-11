Der zweite Hüfinger Wirtschaftsabend wird es schwer haben. Denn nun sind die Erwartung entsprechend hoch, wenn die IHK und die Stadt Hüfingen schon so eine Premiere hinlegen.

Gelungener Auftakt: 240 Gäste kommen zum ersten Wirtschaftabend in die Hüfinger Stadthalle und erleben eine gelungene Premiere. | Bild: Roland Sigwart

Dabei hatte Philipp Hilsenbek, bei der IHK für die Standortpolitik verantwortlich, anfangs reichlich Respekt vor der Hüfinger Stadthalle. „Doch jeden Tag hatten wird zehn neue Anmeldungen“, blickt er zurück. Am Ende waren es dann 240 Gäste, die zur Premiere kamen und begeistert waren.

Einen großen Anteil daran trug Christian Lindemann, der König der Taschendiebe, der es vom Straßenkünstler bis zum Cirque du Soleil gebracht hat. Denn er kann sprechen, er kann fesseln und er kann begeistern. Positive Manipulation nennt er das und wickelt geschickt das Publikum um den Finger. So sehr, dass nicht die Gäste, sondern Lindemann zuerst merkt, dass er kräftig überzieht. Normalerweise stellt das ja eher das gelangweilte oder ungeduldige Publikum fest, als ein Redner, der gerade so richtig in Fahrt ist.

Christian Lindemann durchsucht die Taschen von Alexander Hengst, Geschäftsführer des Aldi-Zentrallagers. | Bild: Roland Sigwart

Er befreit die Zuschauer nicht nur von Smartphones, Geldbeutel, Uhren oder was sie sonst so in ihren Taschen haben, zwischen allem Humor, Lachern und Kurzweile, ist immer auch eine Portion Lebensweisheit zu finden, irgendwo ist immer ein Denkanstoß versteckt oder ein Motto, das gleich zu einer ganz neuen Lebensphilosophie werden kann. Das Ganze serviert mit einer gehörigen Portion Rhetorik und der passenden Körpersprache.

In seinem Kurzprofil beschreibt er sich mit einem Satz: “Andere zu begeistern, zu faszinieren, ist eine Schlüsselqualifikation, um ein Magnet für Ihr Gegenüber zu sein.“ Und danach handelt er. Er hat einen klaren Fokus, denn eine Weisheit bei Cirque du Soleil ist: Wer für seine Nummer mehr als zwei Sätze zur Beschreibung braucht, der hat es selbst nicht verstanden.

Christian Lindemann hat das Publikum ordentlich erleichtert. | Bild: Roland Sigwart

Seine Anekdoten, Erlebnisse und Geschichten mögen auf den ersten Blick alltäglich sein – wenn auch oft etwas überspitzt. Doch man erkennt sie wieder. Mit den Lindemannschen Ableitungen werden sie dann aber flexibel ableitbar und allgemeingültig – anwendbar für jede Situation.

Bürgermeister Michael Kollmeier und Hans-Rüdiger Schewe freuen sich über den Erfolg des ersten Wirtschaftsabends. | Bild: Roland Sigwart

Der Umgang mit Kunden, die eigene Schlagfertigkeit, das Lebensmotto, die Vision: „Ich kann das, ich schaff das, Ich mach das, alles wird gut.“ Für Zweifler oder Nörgler ist hier kein Platz. Und wenn man selbst – als Experte in seinem Gebiet – keine Lösung findet, wer soll es dann können?

Austausch nach dem Vortrag: Die Gäste nutzen das IHK-Angebot rege – wie hier Christel und Heinz Bäurer, sowie Vanessa und Kerstin Skodell und Doris Rumpelt. | Bild: Roland Sigwart

Und wenn es bei Cirque du Soleil heißt, dass die Show der Star ist, kann das auch jeder auf sein eigenes Unternehmen anwenden. „Werden Sie der Beste, der Sie sein können.“ Denn jede App, jeder Onlineshop, jede Marketingaktion – die Konkurrenz könne das in wenigen Wochen oder Monaten nachmachen und einem einholen. „Das Einzige, das nicht eingeholt werden kann, sind wir.“ Der Mensch selbst, die Person, die sei das Besondere.

Wirtschaftslage Der Vize-Präsident der IHK, Hans-Rüdiger Schewe, nutzte den ersten Hüfinger Wirtschaftabend, um sich über die aktuelle konjunkturelle Situation zu äußern: „Heute bewegen wir uns auf einem Niveau, das seit März 2010 nicht mehr so niedrig war", erklärt Schewe im Bezug auf die IHK-Konjunkturumfrage unter den Mitgliedern. Außerdem bezog der Vize-Präsident Stellung zur Automobile-Instruie und zur E-Mobilität, sowie den Schwerpunkten, die die IHK setzt.