Die Musikkapelle Mundelfingen kehrt nach einer neun Monate andauernden Vakanz auf der Dirigentenstelle wieder auf den Erfolgsweg zurück. Und das mit einem neuen musikalischen Leiter an ihrer Seite: Er heißt Jürgen Penl, stammt ursprünglich aus Villingen und leitete in den vergangenen acht Jahren den Musikverein Harmonie Horheim, wo er weiterhin als Ausbilder aktiv tätig ist.

Der stellvertretende Dirigent und Saxophonist Wilfried Föhrenbacher (links) und der zweite Vorsitzende Michael Kindler (rechts) heißen Jürgen Penl als neuen Dirigenten der Musikkapelle Mundelfingen willkommen. | Bild: Rainer Bombardi

Musiker und Dirigent harmonieren

Penl, der mit seinen Kindern im Wutöschinger Ortsteil Horheim wohnt und als Qualitätsmanager in der Schweiz arbeitet, suchte eine neue musikalische Herausforderung in einem Blasorchester, das wieder auf höherem musikalischen Niveau spielen möchte. In Mundelfingen fand er für sein Vorhaben passende Voraussetzungen. Auch in menschlicher Hinsicht lässt sich wenige Wochen nach dem Amtsantritt sagen, dass der Neue am Dirigentenstab sehr gut mit den 40 aktiven Musikern harmoniert. Eine gute Vorarbeit leistete Interimsdirigent und Saxophonist Wilfried Föhrenbacher, der in den vergangenen neun Monaten dafür sorgte, dass wieder der Spaß am aktiven Musizieren in die Musikkapelle zurückkehrt.

Proben für Herbstkonzert

Am vergangenen Wochenende wäre die Schulhofserenade der geeignete Termin gewesen, um Jürgen Penl offiziell der Mundelfinger Bevölkerung vorzustellen. Doch diese Veranstaltung zum Sommerferienbeginn fiel buchstäblich ins Wasser. An Freizeit anstelle der ausgefallenen Serenade dachten die Mundelfinger dennoch nicht. In ihrem Probelokal im Rathaus stimmten sie die Stücke an, welche sie gemeinsam für das Programm zum bevorstehenden Herbstkonzert am 2. November in der Aubachhalle ausgewählt hatten. „Rund 60 Stücke aus den unterschiedlichen Genres habe ich den Musikern vorgespielt, für fünf von ihnen haben sie sich entschieden“, erzählt Penl. „Die Zeit drängt. Vorerst kommen vier Wochen Sommerpause und danach starten wir mit der effektiven Probenphase auf unser Herbstkonzert. Es liegt noch Arbeit vor uns, doch ich bin zuversichtlich, dass wir die Herausforderung packen.“ Penl verweist auf die Vielfalt an schulmusikalischen Stilrichtungen, die das mit dem Musikverein aus Hubertshofen gestaltete Herbstkonzert bietet.

Glücklich über das Ende der langen Suche nach einem geeigneten musikalischen Leiter ist der Vorsitzende Markus Trenkle. | Bild: Rainer Bombardi

Neue Stücke im Programm

Neue Stücke, wie die sinfonisch erklingende „Legend of Marcaibo“ wechseln sich mit hochklassigen Musicalmelodien aus dem „Phantom der Oper“ ab, welche die Gastgeber letztmals Anfang der 1990-er Jahre aufführten. Ein Marsch ist genauso dabei wie Deutschrock oder ein Pop- Medley. Wenig Gedanken macht sich Penl über den Auftritt der Musikkapelle während dem Kreiserntedankfest. „Ein paar Marschproben, dann müsste das Ganze sitzen“, erläutert Penl. Der Fokus liegt für ihn auf dem Auftritt während dem Herbstkonzert.

Arbeit an der Basis

Im Alter von sechs Jahren hat sich Penl in der Stadtmusik Villingen engagiert. Dort erlernte er das Spiel auf der Trompete und nahm an der Musikhochschule in Trossingen Musikunterricht. Der damalige Villinger Stadtmusikdirektor Bernhard Stopp erkannte das Talent von Jürgen Penl und motivierte ihn, den B-Schein für Dirigenten zu absolvieren. Dieser berechtigt ihn, professionell strukturierte Orchester zu dirigieren. Doch Penl bevorzugt die Arbeit an der Basis. In Mundelfingen klingt die Devise eindeutig und ist mit Rückkehr zu einer Kapelle auf Oberstufenniveau umschrieben. „Wir machen uns auf den Weg dorthin“, so Penl. Er ist zuversichtlich, dass eine weitere Steigerung der musikalischen Qualität möglich ist.