von Rainer Bombardi

Bei seiner Mitgliederversammlung präsentierte sich der TuS Hüfingen als Sport- und Freizeitverein für alle Generationen. Im Vorjahr feierte er sein 150-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsgala, die beste Werbung in eigener Sache machte.

Der Vorsitzende des Wirtschaftsbetriebes Christian Gutzeit stufte die Gala im Sinne des TuS als authentisch ein und bezeichnete sie zudem als Wegbereiter zukünftiger Veranstaltungsformen. Zudem sieht er in einer Gala einen adäquaten Ersatz für den einst beliebten Turnerball.

Der Zuspruch für die Fastnachtsveranstaltung war in den vergangenen Jahren immer geringer geworden.

Die Bilanz der vergangenen beiden Jahre ist defizitär. Seit diesem Jahr findet er deshalb auf unbestimmte Zeit nicht mehr statt. Ein Publikumsrenner bleibt das Nikolausturnen. Das Zusammentreffen mehrerer unglücklicher Umstände führte 2019 zu einer Unterbrechung der Theatertradition im TuS.

Im kommenden Jahr gibt es gemäß Abteilungsleiter Frieder Schräbler auf alle Fälle wieder eine Aufführung des Dreikönigstheaters.

Die Ehrungen im TuS Hüfingen (von links): Ulla Faust, Christian Gutzeit (beide 25 Jahre), Ingrid Himel, Christian Dannegger, Katja Vater, Marlies Delor, Norbert Bühl (alle 40 Jahre), Sieglinde Winiarz (Turngauehrung), Elisabeth Beyer, Roland Kiefer, Margarete Urban (alle 25 Jahre), Rosalinde Reichmann (40 Jahre), Vanessa Fischer, Miriam Schneider und Katja Vater (alle 5 Jahre ehernamtliche verantwortungsvolle Aufgaben. | Bild: Rainer Bombardi

Nach zwei Jahren als Vorsitzender des Sportbetriebes trat Jan-Carsten Reich von seinem Amt zurück. Nun sucht Hüfingens größter Verein mit Nachdruck einen Nachfolger. „Wer daran interessiert ist, diese spannende aber anspruchsvolle Aufgabe zu übernehmen, kann sich jederzeit bei uns jederzeit melden."

Ehrenvorsitzender Joachim Seidel appellierte, alles dafür zu unternehmen, die Vakanz dieses wichtigen Amtes so gering wie möglich zu halten. „Der Vorsitzende Sportbetrieb hat repräsentative Aufgaben, hält den Kontakt zu den Abteilungen, koordiniert die Trainingszeiten und die Hallenbelegung.“

Erfolg vermeldete Seidel bei der Suche nach einem Vorsitzenden Geschäftsbetrieb. In Zukunft übernimmt Ralf Breuninger diesen Part innerhalb des geschäftsführenden Vorstandes. Neu im Vorstand ist Lea Bader, die als Medienwartin auf Thomas Kring folgt.

Zudem votierte die Versammlung einstimmig dafür, dass die Jugendleitung ab sofort in den Kompetenzbereich der FSJ-Stelle fällt.

Die seit sechs Jahren in vorbildlicher Kooperation mit der Lucian-Reich-Schule geteilte Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) übernimmt Mitte August Jana Rohde von Jasmin Knöpfle. In seiner Präsentation zeigte Mitgliederverwalter Gerhard Weber an Hand der Altersstruktur die Beliebtheit des TuS bei den Mitgliedern ab 40 Jahren und bis zu einem Alter 14 Jahren auf.

Ausbildung, erste Erfahrungen im Beruf und Privatleben sind einige der Gründe für dem geringeren Anteil an Mitgliedern zwischen 15 und 40 Jahren. Aktuell zählt der Verein 880 Mitglieder.

Karin Bader präsentierte einen Verein, der sich nach leicht defizitären Abschlüssen im Vorjahr in diesem Jahr wieder in einem ruhigen Fahrwasser befindet. Aus sportlicher Sicht erlebt die Leichtathletikabteilung einen so nicht erwarteten Boom. Die Volleyball und Turnangebote gehören zu den Dauerbrennern im TuS.

Die Beliebtheit des umfangreichen Gesundheitsangebots und die Resonanz auf einer Teilnahme an den Prüfungen zum Erhalt des Deutschen Sportabzeichens sind ungebrochen. Im Tischtennis sind Neumitglieder jederzeit willkommen.