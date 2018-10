von Andrea Wieland

Premiere für die Freiwillige Feuerwehr Behla: Sie durfte ihr altes Fahrzeug jetzt zum ersten Mal in das neue Gebäude fahren, das im Zuge von Umbau und Erweiterung des Gerätehauses entstanden ist. Nachdem die Wehr ihre Herbstprobe erfolgreich absolvierte, wurde das Auto unter dem Applaus der Kameraden in die neue Fahrzeughalle gefahren.

Das Gebäude, welches nun soweit fertiggestellt ist, wurde somit im internen Kreise schon mal in Betrieb genommen. Nun muss nur noch der Außenbereich des Gebäudes fertiggestellt werden. "In dem Bereich, in dem bisher unser Feuerwehrauto stand, wird zukünftig ein Sozialraum untergebracht", so Behlas Ortsvorsteher Uwe Schnekenburger.

Video: Andrea Wieland

Zudem werden auch die Umkleiden erneuert, "wobei wir natürlich dabei auch an Kameradinnen gedacht haben", erläuterte der Ortsvorsteher weiter: Mit dem Umbau werden auch Damenumkleiden und eine separate Dusche installiert. "Somit wollen wir uns jetzt bereits für die Zukunft rüsten und unsere Türen auch für Feuerwehr-Damen öffnen.

Von den Umkleiden aus kommt man über ein kleines Büro dann direkt zum Fahrzeug, das für den Einsatz schon bereitsteht. Das Büro soll Verwaltungszwecken dienen. Dieser Bereich ist derzeit noch in der Umbauphase.

Neues Löschfahrzeug kommt Anfang Dezember

"Worauf wir uns nun natürlich sehr freuen, ist unser neues Feuerwehrauto. Unser sogenanntes MLF, also mittleres Löschfahrzeug, können wir Anfang Dezember beim Hersteller in Diessen abholen. Dies wird noch ein weiteres Highlight für uns in diesem Jahr", sagte der Abteilungskommandant Thomas Koßbiehl.

Aktuell hat die Freiwillige Feuerwehr Behla 55 aktive Feuerwehrmänner. Weitere elf befinden sich in der Altersmannschaft, welche unter anderem für Straßensperrungen zuständig ist. Neun dieser 55 Mitglieder sind Atemschutzträger und weitere fünf werden Anfang November einen Lehrgang belegen, welcher sie zu Atemschutzträgern macht. Worauf die Behlaer Feuerwehr besonders stolz ist, sind ihre 15 Mitglieder, die im Ort beschäftigt sind und somit bei Einsätzen sehr schnell vor Ort sein können.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein