Baugrund für Menschen, die von auswärts zuziehen, aber auch für die Kinder von Ortsansässigen, die ihre Familie gründen möchten: Das ist ein Pfund, mit dem die Dörfer im Kampf gegen den demografischen Wandel gerne wuchern. Und in der Tat ist es an der Peripherie oftmals ruhiger, grüner und mit mehr Abstand zu Straße und Nachbarn. Dieses Angebot würde zu gerne auch Hausen vor Wald machen. Welch hohe Priorität diese Frage hat, zeigte sich vor einem Vierteljahr, als sich der neue Ortschaftsrat konstituierte.

Jetzt, Ende September, nimmt das Projekt Fahrt auf. Vorprüfungen sind abgeschlossen. Zum einen war dies ein Innenraummanagement. „Wir haben tatsächlich festgestellt, dass es innerorts keine baulichen Erweiterungsmöglichkeiten gibt“, sagte Stadtbaumeister Leopold Jerger. Deshalb habe die Erweiterung über den Bestand an der Auenbergstraße in Richtung Windrad Priorität. Ein großes Wiesengrundstück, links gelegen, sei bereits in Besitz der Stadt. Die Bebauung werde in mehreren Abschnitten erfolgen, so Jerger. In der ersten Stufe soll es um zehn Bauplätze gehen.

Diese Fläche am Hausener Ortsausgang gehört nicht zum potenziellen Baugrund. | Bild: Wursthorn, Jens

Klarheit hat die Stadt nach Abschluss einer weiteren Sondierung. Die so genannte Vorverträglichkeitsprüfung zum Arten- und Naturschutz habe ergeben, dass bei einer Bebauung eine Fülle von Ausgleichsmaßnahmen notwendig werden. „Im Kern heißt das aber, dass das Gebiet entwickelt werden kann“, ergänzte Jerger.

Ein Aufstellungsbeschluss muss den Gemeinderat und zuvor den Ortschaftsrat passieren. Ein „Fahrplan“ werde gegenwärtig aufgestellt. In einem Punkt gebe es noch Klärungsbedarf. Quasi auf der Zielgerade habe sich eine Option aufgetan. Offenbar wolle ein Privatmann ein am Ortsrand gelegenes Grundstück verkaufen. Jetzt werde geprüft, ob diese Alternative die Erweiterung am Auenberg tangiert, so Jerger.

Weil es im Dorf so gut wie keine Bauplätze mehr gebe, müsse ein Neubaugebiet her, hatte der alte und neue Ortsvorseher Hans-Peter Münzer im Juli plädiert und gleich Ort und Begründung angefügt. Erweitert werden solle das bestehende Baugebiet auf dem Auenberg.

Münzer sprach mit Nachdruck. Blicke man auf die vergangenen fünf Jahre, stehe in Hausen vor Wald mit der Schließung des Kindergartens etwa keine positive Bilanz. Umgekehrt müsse mit zusätzlichem Baugrund dem Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahre auf aktuell rund 530 Einwohner Rechnung getragen werden. Lage, Infrastruktur und Positionierung als Schulstandort machten das Dorf für Zuzug attraktiv. Ein Neubaugebiet schaffe deshalb die Möglichkeit, den Blick nach vorne zu richten.