von Andrea Wieland

„Ein lang gehegter Wunsch geht endlich in Erfüllung“: Mit diesen Worten kann Ulrike Schöndienst aus Sumpfohren ihre Gäste nun in ihrem Cafe „Ulis süße Scheune“ in Sumpfohren an der Pfohrener Straße empfangen.

1984 die erste Vision

„Bereits 1984, als ich zum ersten Mal den Hof betreten habe, hatte ich die Vision, hier eines Tages Gäste zu empfangen“, so die gebürtige Aulfingerin. Doch diese Vision blieb erst einmal ein Traum. Die gelernte Hotelfachfrau blieb zunächst ihrem Job treu und sammelte lehrreiche Arbeitserfahrung in bekannten Betrieben auf der Baar. Der Traum von der Selbstständigkeit rückte erst einmal in den Hintergrund und die beiden Kinder Martin und Christiane wurden auf dem Hof großgezogen.

Wie sieht der Hof aus?

Den Wunsch, Gäste auf dem Hof zu empfangen, erfüllte sich Ulrike zwar in gewissem Maß bereits 2000, als sie mit zwei Ferienwohnungen startete, doch blieb ein eigenes Café immer im Hinterkopf. Noch heute werden von Sohn Martin zwei Ferienwohnungen angeboten. Gemeinsam mit Kühen, Hühnern und Schweinen wuchsen die beiden Kinder auf dem Hof auf. Später entschied man sich, die Tierhaltung zurückzunehmen. Heute leben noch mehrere Pferde, ein Hund, Katzen sowie Hühner auf dem Hof Schöndienst. Die Ökonomiegebäude, die heute das Café beherbergen, ließ das Ehepaar aber zum Glück stehen. „In meinem Beruf, dem Hotelfach, konnte ich viel für die Selbstständigkeit lernen, da ich auch lange als stellvertretende Geschäftsleiterin und ein Jahr die Betriebsleitung eines Integrationsbetrieb im Schwarzwald inne hatte“, so Ulrike Schöndienst.

Idyllisch gelegen ist das Café im alten Ökonomietrakt des Bauernhofes. | Bild: Andrea Wieland

Geschäftsplan wird entwickelt

„Zuerst wollte ich einen Hofladen aufmachen, mit Stehcafé. Doch dieser Plan änderte sich im letzten Jahr“, so Schöndienst. Von Herbst 2016 bis Frühjahr 2017 nahm sie an einer Initiative des Ministeriums für ländlichen Raum teil. Dort lernte sie weitere Existenzgründerinnen kennen. Bei „Ulis süßer Scheune“ wurde so nichts dem Zufall überlassen: Im Kurs wurde ein Businessplan erarbeitet, herausgefiltert, wer die entsprechenden Zielgruppen sind, und ein Marketingplan wurde entwickelt.

Innerhalb kurzer Zeit ausgebucht

Der eigentliche Startschuss wurde dann im Jahr 2018 beim Naturparkmarkt Südschwarzwald gegeben: „Gemeinsam mit Brigitte Batsching, die in Sumpfohren gemeinsam mit ihrem Mann die Käserei „Le from Baar“ betreibt, habe ich mich für einen Bauernhof-Brunch angemeldet.“ Der war innerhalb kurzer Zeit ausgebucht, was die beiden Sumpfohrenerinnen überwältigte: „Damit hätten wir beide niemals gerechnet. Auch der Tag selbst war für uns perfekt. Es war schönes Wetter und die Gäste und wir selbst hatten eine Menge Spaß. Dieses Ereignis überzeugte mich dann davon, dass ich doch ein richtiges, kleines Cafe eröffnen möchte“, erinnert sich Ulrike Schöndienst. Unterstützt wird sie bis heute vor allem von ihrer Familie. „Natürlich wurde das dann erst mal mit meinem Mann Hans-Günter besprochen, da ein Café doch andere Öffnungszeiten hat als ein Hofladen.“ Während dieser Zeit zweifelte Ulrike Schöndienst doch immer wieder an der Idee. Doch ihr Sohn Martin, der selbst ein Arbeitssicherheitsingenieurbüro betreibt, motivierte seine Mutter, den Traum nicht aufzugeben.

Im Café werden die selbstgebackenen Torten von Ulrike Schöndienst zur Hauptattraktion | Bild: Andrea Wieland

Selbst gemachtes

Die Idee des Hofladens wurde beim Konzept für „Ulis süße Scheune“ nicht völlig außer acht gelassen: „Hauptprodukte im Café werden von mir selbst gebackene Kuchen, Torten, Brote, Wecken und Zöpfe sein. Doch ich möchte auch selbst gemacht Marmelade, Nudeln und Handwerkskunst, die ich von anderen Lieferanten beziehe, verkaufen“, so Schöndienst. Besonders stolz ist sie auf ihre Schwarzwälder Kirschtorte, für die sie weit über die Ortsgrenzen von Sumpfohren bekannt ist. „Zudem wird freitags bis sonntags Frühstück angeboten. Hier werden neben meinem selbst gebackenen Brot Käse der Käserei ,Le from Baar’ und Wurst von der Metzgerei Martin aus Donaueschingen angeboten. Besonders glücklich macht es mich, dass ich bei der Kuchenproduktion lediglich Eier von unseren eigenen Hühnern verwenden werde“, so die Neu-Unternehmerin. Neben diesen Produkten werden auch Backkurse angeboten. „Am glücklichsten bin ich nämlich, wenn ich backe“, so Ulrike Schöndienst schmunzelnd.

Bald geht's los Die Eröffnung von "Ulis süßer Scheune" wird am kommenden Freitag, 12. April, um 15 Uhr stattfinden. Geöffnet für jedermann ist die Scheune dann ab Samstag, 13. April. Zusätzlich zum Verkauf werden in regelmäßige Abständen und nach Bedarf Back- und Dünnen-Kurse angeboten.