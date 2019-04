von SK

Verantwortung für unsere Welt übernehmen: Das war in der Fastenzeit das Thema des Religionsunterrichts der vierten Klasse der Schellenberger-Schule in Hausen vor Wald. Nach einer Unterrichtseinheit, in der Nächstenliebe am Beispiel von Freiwilligendiensten und Hilfswerken thematisiert wurde, war die Antwort klar: „Wir wollen anderen Kindern dabei helfen, wenigstens eine grundlegende Schulbildung zu erhalten.“

Geld reicht für vier Kisten

Ein passendes Spendenprojekt wurde schnell beim Kinderhilfswerk Unicef gefunden, wo für 180 Euro eine "Schule in der Kiste" finanziert werden kann. Die Viertklässler machten sich daran, Ideen für eine Spendenaktion zu entwickeln und schon bald wurde die Schule zur Bastelwerkstatt. Die kleinen Kunstwerke sowie leckere Kuchen wurden in einer Schulpause und bei einer Lehrerfortbildung mit großem Erfolg verkauft: Insgesamt können vier Kisten gespendet werden.