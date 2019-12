Mehr als zehn Millionen Euro wird die Stadt Hüfingen im kommenden Jahr investieren. Damit setzt sich der Trend zu hohen Investitionen fort, denn schon in diesem Jahr waren es 9,8 Millionen Euro. Doch eigentlich waren 16,4 Millionen Euro geplant. Einiges ist aber noch nicht abgerechnet, anderes konnte noch nicht umgesetzt werden.

Bürgermeister will keine Schulden „Wir werden 2035 eine junge Stadt sein und eine familientaugliche Stadt. Das ist die Vision“, sagt Bürgermeister Michael Kollmeier . Und deshalb hält er Investitionen in den Bereichen Bildung, Digitalisierung und Baugebiet für wichtig. Allerdings will Kollmeier auch daran festhalten, dass Hüfingen keine Schulden zu machen. „Ansonsten müssen zukünftige Generationen die Zeche bezahlen“, so der Bürgermeister. Ebenfalls erteilt er Bestrebungen, Keile in die gesamtstädtische Entwicklung zu treiben eine „klare Absage“. Ziel müsse es sein, gesamtstädtisch zu denken und zu agieren. „Mit dem Haushalt 2020 betreten wir insoweit Neuland, als die Liquidität der Stadt durch die Investitionen der Vorjahre sich deutlich reduziert, ohne dass wir im Investitionstempo nachlassen können oder wollen.“ Für die Zukunft gelte aber, dass ein Investitionsniveau von zehn Millionen Euro eine Ausnahme bleiben müsse. „Die Zielsetzung lautet, das Investitionsniveau in künftigen Haushalten dem Einnahmenniveau anzupassen.“

Für eine steuerschwache Kommune wie Hüfingen bedeuten diese hohen Investitionssummen allerdings auch, dass sie dieses Volumen nur mit einem kräftigen Griff ins kommunale Sparschwein bewältigen kann. Nur weil in der Vergangenheit kräftig gespart worden ist, ist das überhaupt möglich. Doch die vielen und vor allem teuren Projekte verringern die Rücklagen gravierend. Noch ist von der Schuldenfreiheit die Rede, doch das könnte sich in den kommenden Jahren ändern.

CDU: 2,7 Millionen Euro für den Nachwuchs „Wir haben die letzten Jahre jeweils einen sehr hohen Investitionshaushalt bedingt durch den Schulneubau und unsere Rücklagen schmelzen langsam immer mehr ab“, sagt CDU-Fraktionssprecher Christof Faller. In Zukunft müssten die Investitionen wieder zurückgefahren werden, um finanziell wieder etwas mehr Luft zu haben. „Man kann schon sagen, Hüfingen hat noch viel auf der hohen Kante. Aber das soll unserer Ansicht nach so bleiben, damit wir besser wirtschaften können“, so Faller. Nach den hohen Investitionen in der Lucian-Reich-Schule und im Bereich der Kinderbetreuung – zuletzt mit dem Kindergarten Behla – dachte Faller: „Jetzt haben wir mal eine Zeit lange Ruhe – weit gefehlt“, sagt der CDU-Fraktionssprecher. Denn nun stünde der Digitalpakt Schule an, wo noch nicht geklärt sei, wer eigentlich dann in fünf oder sechs Jahren die veralteten Geräte ersetzen werden, und auch bei den Kindergärten brauche es 2021 eine weitere Gruppe, um alle Kinder unterbringen zu können. Doch Investitionen in den Nachwuchs seien wichtig.

Denn erstmals ist sogar die Rede davon, dass die „eiserne Rücklage„ angegriffen werden muss. 2006 hatte der Gemeinderat beschlossen, dass auf dem Sparbuch der Stadt nie weniger als zehn Millionen Euro liegen dürfen. Doch wenn es bei den Planungen bleibt, müssen die Gemeinderäte spätestens für das Jahr 2021 bis 2023 gegen ihren Beschluss von 2006 verstoßen und die „eisernen Rücklagen„ angreifen. Wenn im kommenden Jahr alle im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen umgesetzt werden, betragen die liquiden Mittel zum Ende des Jahre dann noch 6,2 Millionen Euro.

SPD bekennt sich deutlich zum Aquari „Mit übersichtlichem Blick auf die Finanzen zu schauen ist das Eine und das ist auch gut so. Schwarzmalerei dagegen schürt Ängste und das ist in Hüfingen fehl am Platz“, sagt die SPD-Fraktionssprecherin Kerstin Skodell, die auf den schuldenfreien Hoheheitshaushalt verweist. „Auch wenn für 2020, zumindest ein Verlust des Gesamtergebnishaushaltes ausgewiesen wird, haben wir auch bei der ordentlichen Konjunktur, keine Befürchtungen, um die dringenden Weiterentwicklungen in Hüfingen voran zu bringen.“ Die SPD-Fraktion wolle Hüfingen weiter zukunftsfähig gestalten und allen Generationen in Hüfingen die Sicherheit bieten, dass sie sich auch weiterhin in unserer Stadt wohlfühlen können. Dazu gehören Investitionen im Bereich Bildung für die SPD ebenso dazu, wie Bauplätze und bezahlbarer Wohnraum. Eine klare Aussage macht Skodell zum Thema Aquari: Wir wollen es und wir wollen es da, wo es jetzt steht – Schulcampus“, sagt Skodell. Gleichzeitig fordert sie, mit dem Thema transparenter umzugehen.

Kämmerer Michael Binninger gibt den Stadträten in seinem Zahlenwerk mit auf den Weg: „Der städtische Aufgabenbestand sollte unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit, der Finanzierbarkeit und der Zukunftsorientierung geprüft werden.“ Dabei sollte es keine Bereiche und Themen geben, die grundsätzlich nicht diskutiert werden dürfen. Es gelte, die Leistungen der Stadt in verschiedenen Bereichen zu überdenken, Ansprüche zurückzufahren und Refinanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen. „Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik ist keine einmalige Aufgabe.“

Liberale fordern mehr Augenmaß „Mit Haushaltssicherungskonzepten haben wir im Gemeinderat Hüfingen bislang nicht auseinandersetzen müssen“, sagt FW/FDP/UWV-Fraktionssprecher Adolf Baumann. Die markant abnehmenden Rücklagen wären aber ein Zeichen, dass die Stadt in den vergangenen Jahren mehr ausgegeben habe, als über die Zuführungsraten aus dem Gesamtfinanzhaushalt dem Investitionshaushalt oder den Rücklagen zugeführt werden konnte. Grundsätzlich müsse überlegt werden, wie die Finanzkraft der Stadt mittelfristig gestaltet werden könne. „Bauen wir systematisch unsere Rücklagen ab oder verschieben wir die eine oder andere Investition?“, fragt sich Baumann, der sich trotz langer Gemeinderatszeit nicht erinnern kann, dass jemals in so kurzer Zeit so große Summen aus den Rücklagen entnommen worden sind. Eine wichtige Grundlage der guten finanziellen Situation sei in den letzten Jahrzehnten die Grundstückspolitik gewesen und dass Investitionen mit Augenmaß unter Beachtung der möglichen Zuschüsse und Folgekosten gemacht worden wären.

Größter Punkt im Investitionsplan ist der Breitbandausbau, in den die Stadt Hüfingen im kommenden Jahr 1,6 Millionen Euro investieren will: Hier geht es 2020 darum, möglichst viele Maßnahmen umzusetzen, die bei der auslaufenden Bundesförderung zum Zuge kommen. Die Summe, die verbaut werden soll, liegt somit noch wesentlich höher. Deshalb werden viele Höfe außerhalb angeschlossen, allerdings profitieren davon auch alle, die auf dem Weg dorthin liegen: Geplant sind die Schaffhauser Straße, östlich der Breg und auch die Schule soll angefahren werden.

BFSO/Grüne wollen Visionen entwickeln „Da unsere Fraktion neu im Gemeinderat ist und noch nicht über viel Erfahrung gerade in Sachen Haushalt verfügt, möchte ich vor allem auf Dinge im Haushaltsentwurf eingehen, welche uns beim Bearbeiten des Zahlenwerkes aufgefallen sind und auf die mangelnden Ziele hinweisen“, sagt BFSO/Grünen-Fraktionssprecher Peter Albert. „Wir wollen gemeinsam zukunftsweisende Visionen entwickeln.“ Beim Erschließen neuer Baugebiet auf der grünen Wiese sollte allen Verantwortlichen klar sein, dass diese in vielerlei Hinsicht Risiken beinhalten würden: hohe Folgekosten, versiegelte Flächen, verloren gegangene Natur. „Hier sind wir für ein Umdenken.“ Am Flächenmanagement müsse dringend weitergearbeitet werden und ein Baulücken- und Leerstandskataster müsse entwickelt werden. Im Bereich Verkehr fordert die BFSO/Grünen-Fraktion: „weg von der autogerechten Stadt und hin zur gerechteren Aufteilung des Straßenraums“. Mehr Tempo-30-Zonen, mehr Radeweg und ein übergreifendes und umfassendes Verkehrskonzept.

1,2 Millionen Euro sind für den Erwerb von Grundstücken vorgesehen. Zum einen möchte Hüfingen in den kommenden Jahren in allen Ortsteilen ein Neubaugebiet erschließen und auch an Flächen für Gewerbe soll gedacht werden. Zum anderen gibt es auch die Philosophie in der Verwaltung und im Gemeinderat, dass über eine schlaue Grundstückpolitik wieder Einnahmen in den Haushalt kommen sollen.

Bei der Schaffhauser Straße wird der zweite Bauabschnitt gemacht

Im Bereich Straßen wird im kommenden Jahr der zweite Bauabschnitt der Schaffhauser Straße realisiert. Von der Abzweigung Hausener bis zur Dögginger Straße soll nicht nur saniert werden, sondern die breite Straße auch so umgestaltet werden, dass sie nicht mehr zur überhöhten Geschwindigkeit verleitet. Dafür sind 1,2 Millionen Euro vorgesehen. Und auch die Beteiligung an der Lärmschutzwand, die das Baugebiet „Auf Hohen vor der Bundesstraße 27 schützen soll, schlägt kräftig zu Buche – 946 000 Euro muss die Stadt Hüfingen hier beisteuern.

Vereingemeinschaftshaus ist das größte Ortsteilprojekt

Ein weiteres großes Projekt, das auch für kräftige Diskussion sorgt, ist das Vereinsgemeinschaftshaus in Fürstenberg. Während sich die Vereine auf das 1,1-Millionen-Projekt freuen, kommen bei einigen Anwohner keine positiven Stimmungen auf. Sie befürchten Krach und Lärm, hier wurde beim Schallschutz bereits nachgebessert, zwei Einsprüche gegen das städtische Bauvorhaben sind trotzdem eingegangen.

Und an der Lucian-Reich-Schule wird gebaut und gebaut...

Mit einer Million Euro schlägt das Großprojekt Lucian-Reich-Schule im kommenden Jahr verhältnismäßig eher geringer zu. Denn zwischen 2018 und 2020 kommt die Gemeinschaftsschule auf Investitionen in der Hohe von insgesamt 13,7 Millionen Euro. 11,8 Millionen entfallen alleine auf den neuen Querbau, und weitere 1,9 Millionen auf die Sanierung des Bestandbaus. Im kommenden Jahr sollen die Möbel für 150 000 Euro angeschafft werden und für den Digitalpakt sind 384 000 Euro vorgesehen.