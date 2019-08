von Gabi Lendle

Im neu formierten Gemeinderat findet man mit Ernst Sulzmann bei den Freien Wählern ein neues Gesicht, das allerdings in Hüfingen nicht unbekannt ist. Im Gegenteil, Ernst Sulzmann kennt man überall, vor allem wenn es um Holz geht. Das ist nämlich seine Leidenschaft.

Holz ist seine Leidenschaft

Der 55-jährige zweifache Familienvater ist Zimmermann, arbeitet seit einigen Jahren bei der Firma Holzkompetenz und betreibt als Selbstständiger mit einem Kollegen die Altholzschmiede in der Hauptstraße. Dort kann er seine kreativen Ideen mit allen Arten von Holz umsetzen, meist aus Altholz. „Jedes Teil ist ein Einzelstück und was Besonderes, meist im rustikalen Stil für den Innen- und Außenbereich“, erklärt Sulzmann seine Handwerkskunst, mit der er alte Möbel aufarbeitet und Wohnaccessoires herstellt.

Er liebt den eigenen Wald

Er besitzt mit seinem Bruder Lucian ein Stückchen Wald im Gebiet „Deggenreuschen“, in dem er sich gerne aufhält. Erst vor kurzen hat er mehrere Eichenschößlinge aus Samen großgezogen und wird ihnen dort eine neue Heimat geben.

Fest verankert in Hüfinger Vereinen

Nach mehrmaligen Bitten hat er sich entschlossen, in der Kommunalpolitik mitzuwirken. Ernst Sulzmann bezeichnet sich selbst als „original Hüfinger“ und ist in zahlreichen Vereinen in seiner Heimatstadt verankert: Kolping, FC Hüfingen, Siedlergemeinschaft, Fischervereinigung und natürlich bei der Narrenzunft. Beim letzteren Verein sieht man ihn mit seiner Frau Alexandra und den beiden Rössle am Umzug vor der Stadtmusik herumgaloppieren.

Standort des Aquari erhalten

„Ich muss mich erst mal in die Gemeindepolitik reinschaffen und schauen, wie alles so läuft“ sagt er. „Ein wichtiger Punkt ist für mich die Standortsicherung des Aquari in Hüfingen und dass die Jugendförderung in den Vereinen wieder in Fahrt kommt, zum Beispiel beim Fußball“, so Sulzmann. Er wünscht sich, dass die Vereine in ihrer Arbeit gut unterstützt werden. „Dort erfährt man im Gespräch am besten, wo man was verbessern kann.“ Günstiges Wohnen für Familien, bauliche Verdichtung in der Innenstadt und die Ausweisung von Spielstraßen sind Sulzmann, der auf viel bautechnische Erfahrung zählen kann, ebenso wichtig.