von SK

Mehrere Bewohner des Hauses, in dem 15 Personen gemeldet sind, stellten gegen 0.20 Uhr vermeintlichen Gasgeruch fest, einige klagten bereits über Kopfschmerzen. Der Notruf wurde unverzüglich betätigt. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst räumten das Haus. Anschließend begann die Feuerwehr damit, das Haus abzusuchen. Eingebunden war ein Mitarbeiter der Energieversorgung VS. Im angrenzenden Anbau konnte deutlicher Benzingeruch, sowie ausgelaufenes Benzin festgestellt werden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war aus einem ausgebauten Motorradtank in der angrenzenden Werkstatt Benzin ausgelaufen. Nach dem die Werkstatt durch die Feuerwehr entlüftete worden war, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde hierbei niemand.