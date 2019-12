von Jens Wursthon

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Montag die Frontscheibe eines weißen Renault Twingo zertrümmert, der an der Adolph-Kolping-Straße abgestellt war. Die Tatzeit lag zwischen 18 Uhr und 9 Uhr. Der Unbekannte benutzte dazu, den bisherigen Ermittlungen zufolge, eine Glasflasche. Entsprechende Splitterreste wurden gefunden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Das Polizeirevier Donaueschingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Nummer 07 71/83 78 30 Hinweise entgegen.