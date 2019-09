Die Einschulungen

Am Montag werden dann im Rahmen einer kleinen Feier um 10,30 Uhr, 15 ABC-Schützen erstmals „Gauchachschulenluft“ und somit den Abgang von 13 Schülern vor den Ferien kompensieren. Die Einschulungsfeier in Bräunlingen fand am Donnerstag statt, die 25 Erstklässler in Hausen vor Wald freuen sich auf die Feier heute, Samstag, 10 Uhr.