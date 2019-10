Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am frühen Samstagmorgen einen an der Hauptstraße geparkten Wagen angefahren. Die 60-jährige Fahrerin streifte gegen 2.00 Uhr auf Höhe der Einmündung in die Kreuzstraße den abgestellten Peugeot. Sie verursachte dadurch einen Schaden von etwa 2000 Euro. Nach dem Unfall reparierte ihr 62 Jahre alter Beifahrer den Toyota der Verursacherin behelfsmäßig und fuhr das Auto nach Hause. Mehrere Zeugen, die den Vorfall bemerkt hatten, verständigten die Polizei. Diese kam vor Ort und nahm den Unfall auf. Währenddessen kam die 60-jährige Toyota-Fahrerin zur Unfallstelle zurück, in der Absicht eine Notiz am beschädigten Auto anzubringen. Eine Überprüfung durch die Beamten ergab, dass sie und ihr Begleiter unter Alkoholeinfluss standen. Für die Frau hatte dies eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Beschlagnahme ihres Führerscheins zur Folge. Auch der Beifahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung rechnen.