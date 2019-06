Hildegard Eichinger hat nichts dagegen, dass gefeiert wird. Auch nicht, dass die Menschen sich freuen und ausgelassen sind. Nur hat alles seine Grenzen. Und wenn es dann in einen Bereich geht, der Zerstörungen beinhaltet, dann hat der Spaß eben ein Loch.

Eichinger und ihr Mann leben in der Schaffhauser Straße in Hüfingen. Vor ihrem Haus haben sie mehrere Blumenkübel aufgestellt. Bunte Farbtupfer entlang der Straße. „Das bereitet mir vor dem Haus einfach eine Freude“, sagt Hildegard Eichinger. Als das Paar am Freitagmorgen aus dem Fenster schaut, ist einer der Kübel vollkommen leer, die Blumenpracht verschwunden. Ein anderer wurde direkt auf der Einfahrt der Eichingers ausgeleert und zertrampelt. Der andere taucht ebenfalls wieder auf. Ein Stück weit die Straße runter hat jemand ihn auf den Gehsteig geworfen, Blumen und Dreck verteilt. „Wir sind dann natürlich hin und haben das alles wieder aufgeräumt“, erklärt Eichinger.

Der zweite Kübel liegt etwas weiter hinten. | Bild: Hildegard Eichinger

Sie fragt sich jetzt natürlich, ob sie die übrigen Blumenkübel in Sicherheit bringen soll, wenn entsprechend gefeiert wird. Den unnötigen Ärger verbindet Eichinger mit ihrem Engagement in der Bürgerinitiative zu Tempo 30 in der Schaffhauser Straße. An ihrem Haus habe sich auch entsprechende Banner hängen, die seien auch schon Opfer von Vandalismus geworden.

Ob nun schlicht betrunkene Festgänger, Vandalen mit Intention oder eine Kombination aus beidem: die Blumenkübel umher zu schleudern und zu zerstören ist eine unnötige Aktion. Kindisch und plump. „Es geht ja nicht um den materiellen Wert, aber es ist einfach schade“, so die Betroffene.