von SK

Zwei Baucontainer, die sich an der Hausener Straße an der Bahnstrecke in Richtung Freiburg befinden, wurden zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 7 Uhr, von bisher unbekannten Tätern aufgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/8 37 8 30 entgegen.