von Andrea Wieland

Das schöne Wetter mit den länger werdenden Tagen genießen – darauf freuen sich aktuell viele Spaziergänger, Fahrradfahrer und Jogger auf der ganzen Baar. Denn was gibt es Schöneres, als die letzten Sonnenstrahlen des Tages an der frischen Luft zu genießen und sich dabei vom stressigen Alltag zu erholen? Eine sehr schöne Route, die bei Spaziergängern immer beliebter wird, ist dabei der Verbindungsweg zwischen den Eichhöfen und Sumpfohren. Neben den Spaziergängern, Fahrradfahrern und Joggern finden sich auf der Strecke auch immer mehr Hundehalter mit ihren Vierbeinern. Eine Tatsache, die eigentlich sehr schön ist – wären da nicht immer wieder die Hinterlassenschaften der Tiere. Was für die Spaziergänger auf diesem Weg einfach nur ärgerlich ist, birgt für die Landwirte ein echtes Risiko.

Kein schöner Anblick – und für Landwirte ein echtes Risiko: Neben den Feldwegen befinden sich immer wieder Hundehaufen. | Bild: Andrea Wieland

Denn was passiert, wenn Hundebesitzer die Häufchen ihrer Tiere auf dem Feld hinterlassen? Hat dies wirklich irgendwelche Auswirkungen auf andere Tiere oder gar den Menschen? Hundekot ist ein hygienisches Problem, das hauptsächlich durch coliforme Keime und Parasiten begründet ist. Coliforme Keime sind stabförmige Bakterien, die gesundheitsgefährdende Gase und Säuren innerhalb kürzester Zeit nach der Infektion absondern. Somit wird der Hund zum Überträger von Darmerkrankungen, durch die es unter anderem zu Verkalbungen, also zu Früh- oder Totgeburten bei tragenden Kühen kommen kann.

Oftmals wird der Vergleich gezogen, dass Hundekot und Gülle, die die Landwirte selbst auf die Weide fahren, beziehungsweise der Kot, den die Tiere selbst auf der Weide hinterlassen, dasselbe sei. Doch bei diesem Vergleich wird nicht auf das Ernährungsverhalten der beiden Tierarten geachtet: Die Kuh, die sich ausschließlich vegan ernährt, hat andere Ausscheidungen wie ein Hund, welcher ein Allesfresser ist. Auch Arzneimittel-Rückständen im Hundekot, insbesondere durch Entwurmungsmittel, sind nicht besonders förderlich für die Bakterienflora der Kuh.

Heidi Bohnert spaziert mit ihrem Hund zusammen in Sumpfohren. Über die neuen Hundeklos ist sie sehr froh.

Genau aus diesem Grund hat sich die Stadt Hüfingen dazu entschlossen, an beliebte Hunde-Spazierwege in der Kernstadt sowie den Ortsteilen nun Hundetoiletten anzubringen. Die Landwirte sehen dies durchweg positiv. „Für uns Landwirte ist es sehr gut, wenn die Hundebesitzer ihren Kot auch wegräumen. Somit sinkt die Gefahr, dass sich unsere Tiere Keime und Bakterien einfangen“, erklärt Nicolas Batsching-Lemesle, der in Sumpfohren gemeinsam mit seiner Frau Brigitte eine Käserei führt. Dass jedoch das Aufsteller der Hundetoiletten allein nichts bringt, darüber sind sich die Sumpfohrener Landwirte einig. „Die Hundebesitzer müssen diese auch richtig nutzen und nicht nur den Hundekot mit den Tüten aufsammeln und diese dann auf dem Feld liegen lassen. Denn dann bringen dies gar nichts“, sagt Sarah Franz. Für die Sumpfohrenerin ist das Thema Hundetüten und Kot aufsammeln auch nichts Neues: „In größeren Städten ist es oftmals schon gang und gebe, dass man als Hundebesitzer den Kot wegräumt. Ich finde es sehr gut, dass man nun auch hier nachzieht.“

Mit dem Slogan „Lust auf Land“ wirbt Sumpfohren für sich – für ungestörte Idylle sollen jetzt die neuen Hundeklos sorgen.

Auch Sumpfohrens Ortsvorsteherin Ancilla Batsching freut sich sehr über die Investition der Stadt, denn die Hundetoiletten wurden von der Stadt aufgebaut und werden von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs auch geleert. „Ich finde es sehr wichtig und gut, dass Tüten an den Eimern befestigt sind, so dass diese auch genutzt werden können. Des Weiteren empfinde ich es als Gedankenstütze beziehungsweise als Motivator, den Hundekot doch wegzuräumen, wenn ein Behälter angebracht wurde“, so Heidi Bohnert aus Sumpfohren.

Somit freuen sich nicht nur die Landwirte, sondern auch Hundebesitzer und Spaziergänger über die neuen, grünen Boxen.