Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag im Bereich der Abfahrt von der B31 auf die Dögginger Straße leicht verletzt worden. Laut Polizei sei es zur Kollision mit einem Transporter gekommen.

Von der Sonne geblendet

Dessen Fahrer habe, von der B 31 kommend, gegen 13.45 Uhr auf die Dögginger Straße abbiegen wollen. Geblendet durch die schräg stehende Sonne, habe der 63-jährige Transporter-Fahrer an der Sonnenblende herumhantiert und sei unachtsam in den Einmündungsbereich der bevorrechtigten Dögginger Straße eingefahren.

Nicht mehr verhindert

Just in diesem Moment näherte sich aus Richtung Hüfingen die 23-Jährige mit einem Fiat 500 auf der Dögginger Straße. Sie habe den Zusammenstoß mit dem einfahrenden Transporter nicht mehr verhindern können und sei mit ihm zusammengekracht. Bei dem Unfall wurde die 23-Jährige leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. An den Fahrzeugen sei Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro entstanden.