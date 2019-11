von Rainer Bombardi

In ihrem Herbstkonzert feierte die Musikkapelle Mundelfingen eine gelungene Premiere unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Jürgen Penl. Für die Dauergäste unter den Konzertbesuchern war die Entwicklung des Blasmusikorchesters in Richtung eines selbstbewussten und homogen erklingenden Klangkörpers unüberhörbar.

Anspruchsvolles Niveau

In den wenigen Monaten seiner Amtszeit ist es Penl gelungen, mit seiner Kapelle ein abwechslungsreiches Programm auf einem anspruchsvollen musikalischen Niveau einzustudieren, das den Zuhörern einen kurzweiligen Hörgenuss bot.

Geist von Olympia

Zum Auftakt berührte ein Hauch des olympischen Geistes die Zuhörer, als festlich erklingende Fanfarenklänge die nahezu ausverkaufte Aubachhalle durchfluteten. Die Eröffnungsfanfare der Olympischen Spiele von 1988 in Seoul war wie geschaffen für den Einstieg in einen Auftritt, dem die Gastgeber mit der „Legend of Maracaibo“ ein eruptiv und gefühlvoll vorgetragenes Konzertstück folgen ließen.

Dem einheimischen Blasmusikorchester war es im Wechsel der Rhythmen und dem Dialog der Register gelungen, ihre Zuhörer in Klangwelten zu entführen, die von Abenteuer und Triumph geprägt waren.

Nach einer musikalischen Pause, in der die Übergabe der Leistungsabzeichen für die Jungmusiker Leni Springindschmitten, Jule Held in Bronze, Pascal Springindschmitten, Jasmin Baumann in Silber erfolgte, und dem Ehrungsmarsch für Artur Merz nach 40 Jahren aktiver Zugehörigkeit, setzten die Gastgeber zum zweiten Teil ihres Konzertes an.

Musicalflair in der Halle

In der Fülle ihrer Instrumente und in typischem Musicalflair begeisterte das Orchester mit einem Medley von sechs Stücken aus dem Andrew Llloyd Webber Klassiker „The Phantom of the Opera“. Populäre Unterhaltung verbreiteten die Gastgeber in ihrer Nummer „Toto in Concert“, welche die größten Hits der weltbekannten Band in konzentrierter Form wiedergab. Lautstarker Applaus animierte die Musikkapelle Mundelfingen mit zwei Zugaben ihr Konzert zu beschließen. Dabei wählte sie mit dem Konzertmarsch zu Ehren von „Kaiserin Sissi“ und der Polka „Von Freud zu Freud“ zwei Klassiker aus der Welt der originären Blasmusik.

Erleichtert über den gelungenen Auftritt seiner Kapelle war Dirigent Penl, der mit erhobenem Daumen den Musikern seine Zufriedenheit signalisierte. Den Einstieg in den Konzertabend gestaltete im ersten Teil der Musikverein Hubertshofen, der die Chance nutzte sich eine Woche in Bestform zu präsentieren und auf sein Heimkonzert einzustimmen.