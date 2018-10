von Gabi Lendle

Bei den Kleintierzüchtern C87 ist es Tradition, das Kilbigfest mit einem Wettschießen und einer offenen Jungtierschau zu feiern. Auf die kleine Schießanlage in das Vereinsheim im Grubengarten pilgern jedes Jahr rund 50 Schützen, um ihre Treffsicherheit zu beweisen. Unter den bunt gemischten Gästen sind auch immer einige Vereinsvertreter wie zum Beispiel von der Stadtmusik. Schließlich winkt den besten Schützen ein Schlachthase als Gewinn. Gekoppelt ist das Fest mit einer Jungtierschau für Kaninchen und Geflügel. An der Schau der besten Rassen beteiligen sich auch befreundete Vereine aus dem Kreis. 74 Kaninchen und 66 Geflügeltiere wurden begutachtet, die Hüfinger hatten dabei die Nase vorn. So belegte bei den Kaninchen Franz Schafbuch mit "Weiße Neuseeländer" den ersten Platz, gefolgt von Christian Schreiner aus Spaichingen mit "Marburger Fee" und Hermann Sahner aus Blumberg mit "Deutsche Kleinwidder".

Auf den ersten Platz beim Geflügel schaffte es wieder Franz Schafbuch mit seinen "Enten wildfarbig", zweiter wurde Josef Rappenegger mit "Zwerg Bahnefelder", gefolgt von Lothar Meyer mit "Chabo".

Den Kleintierzuchtverein gibt es seit 1927, aktuell zählt er 90 Mitglieder, darunter 15 aktive Züchter. In der gepflegten Anlage leben rund 250 Kaninchen und etwa 400 Hühner und Enten in zwölf Parzellen. Alle sind belegt, wegen der steigenden Nachfrage gibt es eine Warteliste. "Besonders das Interesse an Hühnern ist wieder groß", bestätigt der Vorsitzende Andreas Weisser, der seit 15 Jahren an der Vereinsspitze steht.

Die moralische Verantwortung und das Tierwohl stünden bei den Züchtern an erster Stelle, betont der Vereinschef. Die Tiere werden von ihren Besitzern zweimal täglich versorgt, sie genießen eine artgerechte Haltung mit Auslauf unter freiem Himmel und sind gesund. "Wir wollen alte Haustierrassen erhalten und achten darauf, dass es den Tieren gut geht", berichtet Andreas Weisser. So werden auch die jungen Hähne mit aufgezogen und gerne an Nachfragende verteilt. Nur ein kleiner Bruchteil davon wandert in die Küche.

