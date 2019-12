Er starb, wie jetzt erst bekannt wurde, bereits am am 12. Dezember. Legendär war Banks Auftritt im Jahr 2008, als er mit seinem damals fast 70 Jahre alten „Kramer K 18“ in den ZDF-Fernsehgarten tuckerte. Auch in den folgenden Jahren war er bei nahezu allen Dorf-Anlässen auf seinem K 18 dabei. Den letzten großen Auftritt hatte Bank im Herbst dieses Jahres, als er mit seinem passend beschrifteten Kramer Werbung für das Kreiserntedankfest in Mundelfingen machte.

Mundelfingen Der Mann, sein Schlepper und das große Kreiserntedankfest Das könnte Sie auch interessieren

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 2. Januar, 13.30 Uhr, in der Pfarrkirche Mundelfingen statt. Es folgt anschließend die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof.