von Rainer Bombardi

Einmal mehr bewies Regisseur Peter Kuhrt bei der Auswahl des Stückes ein glückliches Händchen, als er sich für die bereits mehrfach verfilmte Komödie „Und alles uf Kranekschii“ aus der Feder des britischen Schriftstellers Ray Cooney entschied.

Der Dreiakter war eine sichere Quelle für besten Humor und ein Garant dafür für, ein paar Stunden die Lachmuskeln der Besucher zu strapazieren. Diese waren in großer Anzahl in die Aubachhalle gekommen, um die Weihnachtsfeiertage mit bester Unterhaltung ausklingen zu lassen.

Die Einstimmung auf den Theaterabend übernahm traditionell die Musikkapelle unter der Leitung ihres Dirigenten Jürgen Penl. Unter anderem mit dem „Kaiserin-Sissi-Marsch“ und der Polka „Von Freund zu Freund“. Mit „Viera Blech zu Ehren“ stimmte er das Publikum auf einen kurzweiligen Abend ein.

Als sich der Vorhang dann ein zweites Mal öffnet war es soweit. Vor der originell gestalteten Kulisse eines steril wirkenden Hospital-Saals begann das Geschehen. Von dieser Sterilität blieb rechts schnell nichts mehr übrig. Von der ersten Szene weg brachten die Akteure reichlich Leben in die Bude. In Windeseile entführten sie das Publikum in eine Handlung die mit dem typischen, teils sarkastischen britischen Humor ein Wechselbad der Verirrungen und Verwirrungen auslöste.

Polizist Patrick Späth hat wohl keine Chance. Der Abgrund unter ihm ist zu tief, um der wahren Geschichte auf die Spur zu kommen. Unbeeindruckt davon unterhalten sich Sabrina Müller und Peter Kuhrt. B | Bild: Rainer Bombardi

In den Hauptrollen fanden sich die beiden Ärzte Peter Kuhrt und Michael Kindler, denen jedes Mittel recht war. Sie verkleideten sich als verletzte Oberschwestern, mimten hingebungsvolle Priester und gaben ein Paradebeispiel für grenzenlose Kollegialität ab.

In weiteren Rollen glänzten Patrick Späth und Marie-Therese Trenkle, welche die Aufführung in ihren Rollen als Polizist und Oberschwester mit ihrer gesamten schauspielerischen Erfahrung bereicherten. Im Zusammenspiel mit Florian Merz, Anja Mittner, Dominik Mäder und den beiden Novizen Sabrina Müller und Hannes Welte präsentierte die Theatergruppe eine in sich stimmige Aufführung.

