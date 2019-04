von Rainer Bombardi

Beim SV Mundelfingen trafen die Verantwortlichen in den vergangenen Jahren richtungsweisende Entscheidungen. Das Ziel, die Sport- und Freizeitaktivitäten auch für nachfolgende Generationen attraktiv zu gestalten, ist ein Prozess, der sich seit Jahren hinzieht und in diesem Frühjahr in die Eröffnung des neuen Tennisheims mündet.

Jahrelange Arbeit

Das Gebäude ist das Ergebnis jahrelangen Engagments der Tennisabteilung für ein neues Vereinsheim. Hinzu kommt das Bewusstsein der SV-Vorstandsmitglieder, allen Abteilungen die gleichen Voraussetzungen zu ermöglichen, um sich erfolgreich weiter zu entwickeln. Nach dem Clubheimneubau für den Gesamtverein inklusive Proberaum für die Jazztanzabteilung ist der Neubau des Tennisheims die logische Folge.

90 Mitglieder, davon 20 Kinder und Jugendliche

Erste Erfolge sind bereits jetzt erkennbar. Die Tennisabteilung entwickelt sich gegen den Trend kontinuierlich weiter und stellt mit 90 Mitgliedern, davon 20 Kinder und Jugendliche, über ein Viertel der Gesamtmitglieder im SV Mundelfingen. Eine zusätzliche Motivation für den Nachwuchs sind die Jugendtrainer Corinna Minzer und Jochem Schaaf. Dank der Spielgemeinschaften mit Döggingen, Hausen vor Wald und Ewattingen stellt sich der Nachwuchsbereich Fußball im SV in allen Alterskategorien als überaus positiv dar. Das Kinderturnen mit Luzia Rieger boomt seit 23 Jahren. Annette Kindler, Mutter des Jazztanzes, weckt seit 32 Jahren kontinuierlich die Begeisterung an diesem Angebot. Der Aufwärtstrend im Fußball manifestierte sich durch die Bereitschaft von Xaver Rech, den SV auch in der kommenden Saison zu trainieren. Ergänzend hat der Verein unter anderem Sport ab 50 und die Donnerstagswanderungen im Angebot.

Die Arbeit geht nie aus

Im Herbst ist der Einbau einer großen Zisterne zur Speicherung des Regenwassers geplant, welche die kostenfreie Bewässerung des Sportplatzes ermöglicht. Vorsitzender Peter Allaut bezeichnete ein kooperierendes Clubheimwirteteam oder das Engagement der Platzwarte Konrad Gänsler und Ferdinand Springindschmitten in der Pflege der Sportplätze und Außenanlagen als weitere Signale für ein intaktes Vereinsleben. Dazu zählte er auch die Bereitschaft der Mitglieder, die sich dafür einsetzen, dass sich der SV Mundelfingen an den gesamtstädtischen Veranstaltungen beteiligen. In diesem Jahr können sich die Besucher am zweitägigen Pfingstfest auf dem Vereinsgelände über einige neue Attraktionen freuen.