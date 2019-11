Seit Montag, 4. November, herrscht wieder Leben im alten Sumpfohrener Kindergarten. Dort hat jetzt die neue Krippengruppe Kleeblatt die Arbeit aufgenommen. Als Außenstelle der Behlaer Kindertagesstätte (Kita) St. Georg sind aktuell drei Kinder in der Gruppe, die von den Erzieherinnen Eva Neumann und Larissa Hensler geleitet wird. „Für den Start ist das perfekt“, sagt Neumann. So könne man gut in den Alltag kommen.

Noch viel zu tun

Beide waren in der vergangenen Woche noch damit beschäftigt, die Räume der Krippe endgültig einzurichten. „Da haben wir alles fertiggemacht“, sagt Hensler. Schreiner und Maler haben die letzten Handgriffe vorgenommen, am Donnerstag sei schließlich alles soweit gewesen. „Wir hatten ja schon eine Vorstellung davon, wo was genau hinkommen soll“, sagen die Erzieherinnen.

Es sei überhaupt ein großes Glück, in einer neuen Einrichtung quasi von Null anfangen zu können: „Wir können die Einrichtung in der Krippe so gestalten, wie wir es wollen. Das ist toll“, erklärt Hensler.

Vieles ist neu gemacht. So etwa auch ein Waschbecken für die ganz Kleinen. Mit einer Klappe lässt sich daraus sogar ein Wasserspiel machen. | Bild: Simon, Guy

Vorerst drei Kinder

Was die Anzahl der Kinder betrifft, wird es wohl nicht bei drei bleiben. Man habe bereits weitere Anmeldungen vorliegen, bereits im Dezember kommt ein viertes Kind. Für das kommende Jahr rechne man mit einem weiteren Zuwachs. Es könne gut sein, dass die Krippe dann mit zehn Kindern, der Maximal-Auslastung, schon voll besetzt sei: „Das kann gut sein, ich rechne allerdings etwa mit acht Kindern“, sagt Neumann. Das Ganze komme jetzt ins Laufen und es werde bekannt, dass sich in Sumpfohren eine weitere Krippe befinde.

Nicht nur aus Sumpfohren

Das sorgt dann auch dafür, dass die Kinder nicht nur aus der Ortschaft kommen. Aus Sumpfohren selbst ist ein Kind, ein weiteres kommt aus Hüfingen und eines sogar aus Donaueschingen. Dort habe man keinen Platz gefunden. Dennoch gilt hier: Kinder aus Hüfingen haben Vorrecht. Wäre die Krippe also voll ausgelastet, müssten Eltern aus Donaueschingen den Platz abgeben: „Ich denke allerdings, dass Kinder, die zu uns kommen, auch bis zur Kindergartenzeit bei uns bleiben können. Die Chancen stehen gut.“

Zugehörigkeit zu St. Georg

Momentan sei man noch zu zweit, mit steigender Kinderzahl könne das sich jedoch auch ändern. In der Krippe ist man da flexibel: „Wir gehören zur Kita Behla. Bei einer Vertretung wird auch von dort ausgeholfen“, erklärt Neumann. Hensler ergänzt: „Wir müssen hier immer mindestens zwei Erzieherinnen sein, sollte etwas passieren.“ Man sei auch bei den regelmäßigen Besprechungen in Behla mit dabei, vieles an Erfahrung habe man auch von der dortigen Krippe übernommen: „Was sich bewährt hat, setzen wir auch hier bei uns ein“, sagt Neumann.

Entsprechend ist die Einrichtung auch an kleinere Kinder angepasst. Noch kleinere Toiletten, ein kleines Waschbecken, Schlafmöglichkeiten, ein vergrößerter Wickeltisch, herabgesetzte Garderoben. Das Klettergerüst im Garten wird in der Höhe ebenfalls ein wenig reduziert.

Zu einer Krippengruppe gehören auch Schlafmöglichkeiten. Die hat der Schreiner vergangene Woche noch installiert. | Bild: Simon, Guy

Alles kennenlernen

Für den Auftakt wolle man jetzt auch Sumpfohren noch besser kennenlernen, etwa mit kleinen Ausflügen. „Wir haben Vierlings- und Zwillingswagen. Sollte also jemand nicht mehr laufen können, sind wir vorbereitet“, sagt Hensler. Für die Eingewöhnungszeit verbringen die Kinder allerdings erst mal nur wenige Stunden in der Krippe, sie sollen nicht überfordert werden. Am ersten Tag waren sie etwa von 8.30 bis 10.30 Uhr dort.

Ein Vorteil, den Krippenkinder haben, wenn sie dann irgendwann in die Kita kommen: Sie sind selbstständiger: „Wenn mal zehn in der Gruppe sein sollten, dann können wir uns nicht um alles kümmern. Die Kinder müssen dann auch mithelfen“, erklärt Hensler.

Die Krippe

Die neue Krippengruppe Kleeblatt ist von 7.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Für die Kinder gibt es warmes oder kaltes Mittagessen. Voraussichtlich im Frühjahr ist ein Tag der Offenen Tür geplant. Anmeldungen für einen Platz in der Krippengruppe in Sumpfohren können per E-Mail an krippe-behla@kath-aufderbaar.de erfolgen. Weitere Infos von Ann-Kathrin Dunzweiler unter 07 71/89 76 41 14 oder Sabrina Haberland unter 07 71/92 38 99 10.