In zwei Richtungen stellt sich die Stadtmusik Hüfingen gegenwärtig zukunftssicher auf. Über erfreuliche Entwicklungen kann der Vorsitzende Stefan Limberger in der Jugendarbeit, aber auch in der Außendarstellung des Ensembles berichten.

Gäste außerhalb der Blasmusik

Da ist zum einen die Reihe Herbstshow. Viermal gingt dieses Konzept bereits in der Festhalle über die Bühne. Die Idee dahinter: Die Stadtmusik holt sich einen Gast außerhalb der Welt der Blasmusik, gewinnt ein neugieriges Publikum und kann in einem Konzert mit jeweils eigenen und gemeinsamen Blöcken Werbung für die hohe Qualität der „heimischen“ Blasmusik machen.

Seit 2015 Vorsitzender

Das heißt aber nicht, dass das Konzept ein ausgefeilter Selbstläufer wäre. Auf die Beine gestellt habe es im letzten Jahr seiner Amtszeit sein Vorgänger Martin Böhm, sagt Limberger. Der 33-Jährige führt den Verein seit 2015 und spielt in der Kapelle Trompete. Bei der ersten Herbstshow machten die Musikclowns Gogol und Max ihre Späße, im nächsten Jahr war die Komikerin Rosemie mit von der Partie, 2017 trug die A-Capella-Band „Vorlaut“ zum Gelingen eines herrlichen Comedy-Musikabend bei.

Stefan Limberger ist der Vorsitzende der Hüfinger Stadtmusik. Im Probenraum in der Schule sieht er insbesondere die Nachwuchsarbeit gut aufgestellt. | Bild: Wursthorn, Jens

Ein Erlebnis war auch dieses Jahr der Auftritt der Belcanto Harmonists. Wenn auch mit einer Einschränkung. Die virutuose Darbietung der zweiten Comedian Harmonists „hätten ein paar Zuschauer mehr verdient“, räumt Limberger selbstkritisch ein. Offenbar fehlte es am optimalen Marketing, um die Halle komplett zu füllen. Ein Versäumnis, dem ein Denkfehler voraus ging. „Es ist noch kein Selbstläufer, auch wenn die Leute die vorhergehende Veranstaltung begeistert verlassen haben.“

Für die fünfte Auflage heißt das zum einen, die Selbstdarstellung zu verbessern und möglichst alle Werbekanäle zu bespielen. Und die fest stehende Show gleich doppelt zu zeigen. Schließlich ist es nicht ganz billig, die vier, fünf Nummern, die Gastgeber und Gäste zusammen vortragen, arrangieren zu lassen.

Mundartrocker treffen Oberstufenorchester

Die Devise ein Programm und zwei Konzerte wird schon bei der fünften Herbstshow umgesetzt. Die Hüfinger sind dabei, sich die Alemannenrockband Luddi mit ins Boot zu holen. Nach jetzigem Plan werden die unter dem Motto „Alemannisch, urig und echt Schwarzwald“ spielenden Mundarttrocker und das ausgezeichnete Oberstufenorchester zunächst am Samstag, 24. Oktober, beim Hochschwarzwälder Blosmusik Feschtival auftreten und danach an einem noch nicht bestätigten Novembertermin in der Hüfinger Stadthalle. Favorisiert sei der 14. November, so der Vorsitzende.

„Echt Schwarzwald“ heißt das Motto, das durch diesen Konzertabend leitet. Außergewöhnliche Konzertpartner gewinnt die Stadtkapelle auch dank ihres guten Rufs. Sehr langsam, in kleinen Schritten gelinge es Dirigent Markus Burger, das Ensemble auf Oberstufenniveau zu führen, ohne einen der 63 aktiven Musiker entmutigt zurückzulassen.

Gruppenbild beim Wertungsspiel in diesem Jahr. | Bild: Stadtmusik Hüfingen

Das Oberstufen-Wertungsspiel 2019 sei erfolgreich gewesen, in zwei Jahre werde man an dieser Erfahrung anknüpfen.

In der Christmette hat das neu gegründete Vororchester unter der Leitung von Marco Trenkle seinen ersten Auftritt. | Bild: Stadtkapelle Hüfingen

In der Nachwuchsarbeit kann die Stadtmusik seit diesem Herbst auf eine lückenlose Zöglingsausbildung zwischen den „Notenkobolden“ und der Jugendkapelle bauen. Das Vororchester, bestehend aus 20 Fünftklässern verschiedener Schulen, hatte dieses Jahr an Weihnachen in der Christmette den ersten Auftritt.

Das von Stadtmusik-Vize Marco Trenkle dirigierte Ensemble von Elf- und Zwölfjährigen habe tatsächlich als „letztes Mosaiksteinchen“ die Lücke zur Jugendmusik geschlossen, freut sich Limberger. Das Vororchester hat sich aus den ehemaligen Viertklässlern der Lucian-Reich-Schule gebildet. Sie gehörten 2017 der auf Betreiben von Musikschule, Stadtkapelle und Schule erstmals eingerichteten Bläserklasse an und nutzten das Angebot zwei Jahre.

Die Notenkobolde stehen am Anfang

Die Basis der Ausbildung wird mit der Zugehörigkeit zu den Notenkobolden geschaffen. Sarina Bäurer, Katrin Hepting, Verena Limberger, Stefanie Krausbeck, Sabrina Moog und Stephanie Böhm betreuen zehn Vier- bis Sechsjährige. „Eine dritte Gruppe wäre denkbar, aber gegenwärtig haben wir da keine personellen Reserven“, erläutert der Vorsitzende.

Margarete Koßbiehl bildet im nächsten Altersabschnitt die Flötenkinder aus. Wer die Bläserklassen mit dem Abschluss des Juniorabzeichens erfolgreich absolviert hat, erwirbt bei weiterem Übungsfleiß im Vororchester das bronzene Leistungsabzeichen. Damit ist der Weg frei in die Jugendkapelle, die derzeit l16 Aktive stark ist und von Michael Drumm geleitet wird. Wer dann noch das silberne Leistungsabzeichen ablegt, darf sogar zusätzlich im Hauptorchester mitspielen