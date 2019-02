von Roland Sigwart

Da waren sich die Vernissage-Besucher am Samstagabend im Hüfinger Stadtmuseum ohne Ausnahme rundum einig: Mit der Sonderausstellung "Gewachsene Konstruktionen" der vier Künstlerinnen Elisabeth Bereznicki, Ute Litzkow, Carola Faller-Barris und Katrin Günthert ist den Verantwortlichen um Kuratorin Ariane Faller-Budasz und Stadtmuseums-Vorsitzenden Joachim Seidel wieder ein großer Wurf gelungen.

Japanische Einflüsse sind den malerisch-zeichnerischen Werken von Ute Litzkow deutlich anzusehen. | Bild: Roland Sigwart

Einhellig war zur Ausstellunsgeröffnung bei allen großes Lob zu vernehmen. "Eine relativ kleines, aber feines Museum und solch hochwertige Exponate, das traut man Hüfingen eigentlich gar nicht zu", so die erste Reaktion am Wochenende. Weit über 40 Besucher waren es, die zur Vernissage in das schmucke Stadtmuseum kamen, der künstlerischen Einführung von Ariane Faller-Budasz lauschten und wie bei jeder Ausstellungseröffnung die Gelegenheit nutzten, um anschließend bei einem guten Tropfen die Kunst auf sich wirken zu lassen und sich mit den Ausstellern und den anderen Gästen im regen Gespräch auszutauschen.

"Das ist eine tolle Ausstellung, die es wert ist, auch von den Einheimischen gesehen zu werden. Jede der vier visionären Künstlerinnen zeigt ihren eigenen Stil und Persönlichkeit."Ingeborg Jaag, Hüfingen | Bild: Roland Sigwart

Toll kam am Wochenende auch die Idee vom Museumschef Joachim Seidel an, daß Saxophonist Reinhard Lenius vier ausgestellt Werke bei der Vernissage musikalisch interpretierte und "bespielte".

Musiker Reinhard Lenius "bespielte" einige ausgesuchte Werke bei der Vernissage am Samstag abend mit seinem Saxophon – auf unserem Bild ein Exponat von Katrin Günther. | Bild: Roland Sigwart

In der ersten Sonderausstellung des neuen Jahres sind passend zu den vier Räumen des zweiten Stocks gleich vier verschiedene künstlerische Positionen zu sehen: Aus Berlin Katrin Günther und Ute Litzkow und aus Freiburg Elisabeth Bereznicki und Carola Faller-Barris.

„Die Vielfalt und Qualität der ausgestellten Exponate ist herausragend. Die Präsentation in der tollen Atmosphäre des Hüfinger Stadtmuseums gefällt mir ebenfalls super.“Benedikt Lenhart, Bräunlingen | Bild: Roland Sigwart

Mit der "Welt der Dinge" setzt sich die 1953 in Warschau geborene Elisabeth Bereznicki auseinander. In Hüfingen zeigt die Absolventin der Warschauer Kunstakademie schwebende Farbkonstruktionen, die sie auf hochweißen oder hochglänzenden schwarzen Aludibondplatten malt. Dazu passend präsentiert Bereznicki in der Bregstadt auch Lichtobjekte, die sie aus Lampen und Leuchten verschiedener Stilepochen "zusammenfunsioniert". Farbige "Hybridbilder" aus Zeichnung und Malerei, die von Werken des japanischen Künstlers Katsushika Hokusai beeinflußt sind, zeigt die 1973 in Rostock geborne Ute Litzkow. Kleine Farbfelder und Farbinseln summieren sich bei der Künstlerin Litzkow zu großen Wellen und Wogen.

"Es ist faszinierend, mit welcher Präzision und Feinheit Faller-Barris ihre Objekte großformatig aufs Papier bringt. Die Räumlichkeit, die einem schier entgegenspringt, ist faszinierend."Hans-Helmut Seidel, Filderstadt | Bild: Roland Sigwart

Das Thema "Verwandlung und Metamorphose" steht im Mittelpunkt des Schaffens der 1964 in Freiburg geborenen Carola Faller-Barris. Mit großer Akribie zeichnet sie mit Bleistift und Graphit haarfein großformatige Fantasieobjekte aufs Papier. Stangenförmige Elemente, die wild durcheinander diagonal ins Bildfeld ragen, spielen bei der 1979 in Elsterwerda (Niederlausitz) geborenen Katrin Günther die Hauptrolle. Ihren urbanen Konstruktionen ist die Affinität zur Architektur deutlich anzumerken.

Mit Elisabeth Bereznicki, Ute Litzkow, Carola Faller-Barris und Katrin Günthert (erste Reihe von links) sind in der neusten Sonderausstellung "Gewachsene Konstruktionen" des Hüfinger Stadtmuseums gleich vier sehenswerte Künstlerinnen vertreten. | Bild: Roland Sigwart

Zu sehen sind die "Gewachsenen Konstruktionen" bis einschließlich Sonntag, 5. Mai 2019. Geöffnet ist die Ausstellung jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung unter Telefon 0771/8968479. Eine Ausstellungsführung ist am Sonntag, 17. März 2019 um 15 Uhr geplant. Die Finissage inklusive Künstlergespräch mit Carola Faller-Barris und Katrin Günthert findet am Sonntag, 5. Mai 2019 um 15 Uhr statt. Nähere Infos gibts auch im Internet auf der Seite des Museums unter www.stadtmuseumhuefingen.de