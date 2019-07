von Rainer Bombardi

Es ist Samstagmittag, die Sonne brennt vom Himmel. Wer kann, macht eine Siesta. Doch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Behla kennen keine Pause: Auf sie wartet jede Menge Arbeit. Stets haben sie das Ziel im Visier, ihr neues Gerätehaus so früh wie möglich und so weit wie möglich nach ihrem Gusto einzurichten und zu gestalten. Auch von unerwarteten Wasserrohrbrüchen, wie unlängst geschehen, lassen sie sich nicht stoppen. Freilich ist ein Leck ärgerlich, wird zum Versicherungsfall und verzögert die Bauaktivitäten.

Zum neuen Feuerwehrauto ein neues Gebäude

Doch aufhalten lassen sich die handwerklich begabten Männer dadurch nicht. Jeder hilft entsprechend seinen Fähigkeiten mit. Genug zu tun gibt es schließlich jederzeit. Thomas Koßbiehl und sein Stellvertreter Gregor Schnaitter sind die Protagonisten der Aktivitäten, die am Ende dafür sorgen, dass die bereits mit einem neuen Feuerwehrauto (MLF) ausgestattete Wehr auf ein topmodernes Gebäude zählen kann. Koßbiehl hofft, dass sich dadurch die Beliebtheit einer Mitwirkung in der Wehr weiter steigert und der Trend zum Mitgliederwachstum weiter anhält.

Sieht von außen schon richtig gut aus: Das ans Rathaus Behla angeschlossene neue Feuerwehrgerätehaus. | Bild: Niederberger, Holger

Ein Anfang ist dadurch in doppelter Hinsicht gemacht, da das neue Feuerwehrgerätehaus in gewissem Sinne auch den Auftakt der seit langem geplanten Dorfkern-Neugestaltung bildet. Nach der Fertigstellung der Umgehungsstraße gibt es hierfür wohl kaum noch Hinderungsgründe. Das motiviert wird wohl Feuerwehrkamerad und Ortsvorsteher Christoph Martin mitsamt seinem Ortschaftsrat dazu motivieren, das Projekt voranzutreiben.

Kommandant Thomas Koßbiehl bringt im Spind- und Umkleideraum die Dämmung an. | Bild: Rainer Bombardi

Wer den Teilrohbau des Feuerwehrgerätehauses betritt, ist überrascht von der Funktionalität und der Einteilung der Räume. In einer schlichten Noblesse integriert sich ein Baustein in den anderen. Ein Aufenthaltsraum führt in den großzügig gestalteten Spind- und Umkleideraum, der mit Dusche und WC-Anlagen ausgestattet und so gestaltet ist, dass auch Frauen jederzeit Mitglied der Wehr sein können.

Durchdacht gestaltete Räumlichkeiten

Diese Räume befinden sich dort, wo sich einst das alte Feuerwehrgerätehaus mitsamt Spind- und Umkleideraum und Einstellhalle befand. Vom alten Trakt führt ein Gang in den neuen Teil mit beidseitig befahrbarer Unterstellhalle für das Feuerwehrfahrzeug, Kommandoraum und Büro für den Kommandanten. Ein separater Eingang führt über einen kleinen Weg im Freien auf die Ortsstraße oder direkt zu den sanitären Anlagen im Rathaus.

Noch ist einiges zu tun

Vor kurzem gestalteten die Einsatzkräfte den Vorplatz neu, fassten ihn ein und verlegten Rasengittersteine. Auch hinsichtlich der Innengestaltung und der weiteren Gestaltung des Eingangsbereiches gibt es noch Einiges zu tun.

Großes Fest geplant

Denn eins steht fest: Zwischen dem 14. und 16. September feiert die Feuerwehr Behla mit einem mehrtägigen Fest die die Übergabe und Indienststellung unseres neuen MLF inklusive der Erweiterung des neuen Feuerwehrgerätehauses. Kommandant Thomas Koßbiehl und seine Mannschaft fiebern bereits jetzt den Tagen entgegen, die noch einmal ein gehörige Portion Anstrengung erfordern.

Eine Premiere wird die Veranstaltung auch für den neuen Ortsvorsteher Christoph Martin, der offiziell in seiner neuen Funktion erstmals ein Begrüßungswort vor großer Kulisse hält.

