von Rainer Bombardi

An diesem Wochenende heißt es im 52. Jahr wieder: „Der Fürstenberg ruft“. Auf dem malerisch gelegenen Fürstenberg ist dann für einige Tage nichts mehr so, wie es in den 360 vorangegangen Tagen war. Im Terminkalender findet sich das Bergfest, das zwischen Freitag und Montag wie ein Magnet tausende von Besuchern auf die Kuppe des „vürdersten Berg“ ziehen wird.

Beschaulicher Start 1967

Organisator der Großveranstaltung ist die Musikkapelle, die im Jahre 1967 in beschaulichem Rahmen zu ihrem ersten Sommerfest in exponierter Lage eingeladen hatte. 33 Jahre und einige regenreiche Open-Air- Sommerfeste nach der Premiere setzten die Veranstalter zu einem entscheidenden Sprung in die Zukunft an und bereicherten das Festgelände mit einem Festzelt. Seither läuft das Bergfest nahezu wetterunabhängig ab und verzeichnet Jahr für Jahr einen famosen Andrang von Besuchern aus Nah und Fern.

Großes ehrenamtliches Engagement

Mit dem Aufstellen und Einrichten des Festzeltes ging auch ein Mehraufwand für die Helfer einher, was in den Tagen vor der Veranstaltung ein überproportionales Engagement von den Vereinsmitgliedern und deren Angehörigen erfordert. Es wird gehämmert und geschraubt, nach und nach entstehen die Bühnen, die Kaffeestube oder die Bar. Die Küche wird eingerichtet.

Sicherheit hat Vorrang: Christian Mayer (von links), Heinz Mayer und Joachim Rothmund beim Anbringen des Holzzauns an der Plattform der Kaffeestube. | Bild: Rainer Bombardi

Viele, die beim Aufbau mithelfen, haben seit Jahren ihre klar zugewiesenen Jobs. Die Helfer gehen konzentriert an ihre Aufgaben, jeder Handgriff sitzt. Nahezu beiläufig ergeben sich Diskussionen über Möglichkeiten zur Optimierung des Festgeländes und deren Realisierbarkeit.

So kam auch die Idee zustande, den Festzelteingang mit einer überdachten Open-Air-Sonnenterrasse zu verlängern. Dadurch bietet sich den Besuchern ein beeindruckender Panoramablick, der bei klarer Witterung bis in die Alpen reicht.

Ein Novum ist die Sonnenterrasse am Eingang zum Festzelt. Noch schlummert sie vor sich hin, doch schon bald wird sie sich wohl vor Besuchern kaum mehr retten können. | Bild: Rainer Bombardi

Auch hinsichtlich der Programmgestaltung ließen sich die Verantwortlichen wieder einiges einfallen. Eine Premiere zu Beginn bietet der Bierfassanstich mit dem seit wenigen Wochen amtierenden neuen Ortsvorsteher Werner Bäurer. Der Musikverein aus Schönenbach und die aus dem Raum Lauterbach stammende Blasmusikformation LauterBlech garantieren Partystimmung.

Alle Facetten der Blasmusik

Auch für Samstagabend ist Blasmusik in all ihren Facetten angesagt. Garanten für gute Stimmung sind die Löffinger Musikanten und die Partykracher von Cobrass mit ihrem Aufener Protagonisten Fabian Martin.

Auch am Sonntag viel geboten

Andächtig beginnt der Sonntagmorgen um 10 Uhr mit einem Gottesdienst zu Ehren der verstorbenen Musiker in der Kardinal-Bea Kapelle. Der Musikverein aus Willaringen, die Musikvereine aus Grüningen, Riedöschingen sowie die Jugendkapelle Fürstenberg-Riedböhringen sorgen danach dafür, dass der Stimmungsfaden nicht abreißt. Einer der seltenen Auftritte der Original-Fürstenberg-Musikanten beendet die ersten drei Tage.

Handwerkervesper zum krönenden Abschluss

Doch es steht noch das Handwerkervesper am Montag bevor, das alles in den Vortagen dagewesene noch einmal toppt. Vorband zu dem voraussichtlich eruptiven Auftritt der Stettener Musikanten sind in diesem Jahr die Blasmusikfreunde.

