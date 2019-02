von Rainer Bombardi

Eine starke Gemeinschaft sind die Hüfinger Siedler und Eigenheimer, welche sich seit über acht Jahrzehnten um die Interessen und Anliegen der Wohn – und Hauseigentümer kümmern. Sie besitzen eine gute Ausstattung an Bau- und Gartengeräten und einem Baugerüst, die von den Mitgliedern genutzt werden können. Vorsitzender Reinhard Isak steht seit 15 Jahren gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden Fritz Reichmann an der Spitze des zum Verband Wohneigentum zählenden Vereins. In diesem Zeitraum stiegen die Mitgliederzahlen auf über 500, wodurch sich die Hüfinger Siedler innerhalb des Verbands zu einem der größten Vereine entwickelt haben.

Viele Mitglieder bedeuten viele Ehrungen. Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet wurden Karl-Heinz Albert, Peter Dinter, Gertrud Hahn, Peter Herz, Herta Kaiser, Karl Kienzler, Walter Limberger, Ernst Mang, Manfred Mayer, Edith Rosenstiel, Inge Sauter, Marlene Seeburger, Kilian Stadler, Gerhard Weber, Harald Weh. Seit 25 Jahren im Verein sind Hubert Bäurer, Andreas Blume, Gabi Bonnert, Günter Dast, Peter Eberling, Irmtaud Friedrich, Adolf Gebhart, Holger Görtz, Karl-Heinz Hagmann, Franz Harant, Monika Hartmann, Werner Höfle, Marianne Kärcher, Ulrike Karl, Anna Legovic, Hans Müller, Anni Neininger, Andreas Parthie, Waltraud Parthie, Edith Schatz, Sonja Siegel, Johannes Stenger, Rita Wiehl und Inge Noack.

"Zu unserem beliebten Standardprogramm zählen die Baumschnittkurse im Frühjahr und Fachvorträge von denen wir auch in diesem Jahr wieder einige anbieten", sagte Isak. Die Möglichkeit Tische, Bänke und Geschirr für Privatfeste ausleihen zu können, bezeichnete Isak als einen weiteren Mitgliedervorteil, der sich in den letzten Jahren auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen positiv ausgewirkt habe.

In diesem Jahr treten die Siedler erstmals als Gastgeber einer der sommerlichen Vereinshockete auf dem alten Festhallenplatz auf. Die Siedler sind am 25. Juli Gastgeber der letzten Hockete in diesem Jahr. Isak verwies auf die gute Zusammenarbeit der städtischen Vereine untereinander. "Weil die städtische Feuerwehr über Christi Himmelfahrt ihren 150. Geburtstag feiert, verzichten wir darauf, unseren beliebten Vatertagshock durchzuführen und tauschen ihn gegen den Sommerhock ein."

Ins Amt der Beisitzerin wurde Silvia Müller in den Vorstand gewählt. Keine Änderungen ergaben die übrigen Neuwahlen. Die Mitglieder wählten einstimmig Fritz Reichmann zum zweiten Vorsitzenden, Peter Buttler zum Schriftführer für ein Jahr und Günter Baier zum Beisitzer.