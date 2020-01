von Gabi Lendle

Die Hüfinger Frauengemeinschaft feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Das allein ist schon höchst bemerkenswert, denn nicht jeder Zusammenschluss von Frauen hat so lange Bestand und überdauert ein ganzes Jahrhundert. Doch die Hüfinger Frauen haben es geschafft den Wandel der Zeiten zu meistern und stets aktuell zu bleiben. Die katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd), dem auch die Frauengemeinschaft Hüfingen ganz offiziell seit Juli 2002 angeschlossen ist, ist eine der größten Frauenorganisationen Deutschlands.

100 Mitglieder aller Altersklassen

Aktuell besteht die Hüfinger Frauengemeinschaft aus 150 Mitgliedern gemischten Alters, 29 davon sind über 80 Jahre alt, 23 unter 50 Jahre. Dass immer wieder auch Frauen um die 30 Jahre hinzustoßen, bewertet man als äußerst positiv, denn nur so ist das Überleben dieser Frauengruppe gewährleistet. Ein ansprechendes Jahresprogramm unterstützt dieses Vorhaben positiv. Höhepunkt war und bleibt die „Frauenfasnet“ die in diesem Jahr am Freitag, 31. Januar, um 19.30 Uhr im Pfarrheim unter dem Motto „Zeitreise durch die letzten 100 Jahre“ statt findet.

Eine Vorreiterrolle eingenommen

Schon immer waren die Hüfinger Frauen eine der ersten und nahmen eine Vorreiterrolle ein. Dass soziale Unterstützung am besten in der Gemeinschaft funktioniert, war in Hüfingen schon 1858 bekannt, als der „Frauenverein als Zweigverein des badischen Landesverbandes zur Abgabe und Unterstützung an Wöchnerinnen und kranke weibliche Personen der Gemeinde Hüfingen“ gegründet wurde. In den Statuten wird erklärt, wie Mahlzeiten an bedürftige Frauen verteilt wurden.

Die katholische Frauengemeinschaft in Hüfingen ist ein lebendiger Verein, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Vieles im Programm hat schon lange Bestand, einiges hat sich gewandelt und ist erneuert worden. Dass man immer am Ball bleibt dafür sorgen die Vorsitzende Bettina Heinemann (Mitte) sowie Rosalinde Reichmann (rechts) und Simone Stihl. | Bild: Gabi Lendle

Die Wöchnerinnen und Kranke mussten allerdings dem Vorstand „würdig und bedürftig“ erscheinen. Ledige Wöchnerinnen und Kranke durch eigenes Verschulden oder unsittlichen Lebenswandel wurden ausgeklammert. Man muss schon staunen, denn es steht dazu geschrieben, dass die „Würdigen“ zu jeder Mahlzeit einen viertel Liter Wein erhielten. Später entwickelte sich daraus der Mütterverein der im Juni 1920 in die Frauengemeinschaft mündete. Beide waren der Diözese angeschlossen.

Nach den Kriegsjahren – im Krieg traf man sich, um für den Frieden zu beten – beginnen die schriftlichen Aufzeichnungen mit dem Jahr 1954. Unter der Leitung von Pfarrer August Vogelbacher wählten 54 Mitglieder am 18. Juli Paula Schafbuch zur Vorsitzenden und Blanca Schafbuch an ihre Seite.

Alltag geprägt von Haus- und Feldarbeit

Der Alltag der Frauen in dieser Zeit war geprägt von Haus- und Feldarbeit, von Kochen, Waschen, Putzen und der Erziehung der Kinder. Deshalb waren sie froh, einmal diesen Kreislauf verlassen zu können, wenngleich nur für ein paar Stunden. Da diese Treffen unter der Obhut der Kirche stattfanden, war es den Männern wohl genehm. Das Programm bestand aus Gottesdiensten, Andachten, Vorträgen über Religion, Gesundheit, Familie, Kindererziehung und anderen Themen.

Wichtige Höhepunkte: Fastnacht und Fronleichnam

Das Pfarrheim ist bei der Fasnet stets proppenvoll mit gut gelaunten Frauen. Und das Programm kann sich stets sehen lassen. Ganz spontan sorgen die kfd-Frauen für einen Knüller am anderen. Bilder: Gabi Lendle | Bild: Gabi Lendle

Fastnacht und Fronleichnam waren und sind bis heute wichtige Höhepunkte geblieben. Seit man denken kann, legen die Frauen an Fronleichnam den Altarteppich an der vierten Station bei der Sparkasse. Der Jahresausflug darf auch nicht fehlen, denn die gesellige Gemeinschaft wird bei den Frauen groß geschrieben. „Früher fuhren jede Menge gut gelaunte Frauen in zwei Bussen an einem Tag an den Bodensee oder in den Schwarzwald“, weiß Rosalinde Reichmann zu berichten. Meist besuchte man irgendeine Andacht, der Pfarrer war meist mit dabei. An Weihnachten wurde gebastelt, es gab Vorträge über Frauenbildung, mal eine Betriebsbesichtigung und man unterstützte verschiedene soziale Projekte in der Gemeinde und darüber hinaus.

Ausflüge auch mal mit anderem Ziel

Die Ausflüge sind geblieben. Heute besucht man auch mal die Landesgartenschau oder andere Veranstaltungen. Geblieben sind auch die Besuchsdienste für Jubilare und Kranke, die Unterstützung sozialer Projekte sowie Ausflüge und Wanderungen. Wollten früher die Frauen „mal raus und was anderes sehen“ hat sich heute das Blatt gewandelt.

Damals wie heute: Ausflüge haben im Jahreskalender der Hüfinger katholischen Frauengemeinschaft einen hohen Stellenwert. | Bild: Gabi Lendle

„Die rasante Zeit mit vielen Terminen, Berufstätigkeit, Familie und mehr bringt es mit sich, dass man heute in der Frauengemeinschaft eher einen Ort der Begegnung und Besinnung sucht, um miteinander zu reden“, sagt die aktuelle Vorsitzende Bettina Heinemann. Die viel erwähnte Entschleunigung also auch bei den Frauen, denn sie sind oft doppelt belastet. Dennoch besteht das Jahresprogramm der Frauengemeinschaft aus mehr als Besinnungswochenenden, Weltgebetstag, Andachten und der neu eingeführten „Tea Time mit Gott“, bei der man im kleinen Rahmen zusammenkommt, um Gespräche über Gott und die Welt zu halten.

Viel Neues im Programm

Neu hinzugekommen sind ein Kino-Abend, ein „Ü- 80-Kaffee“ für die älteren Mitglieder, das Frauenfrühstück, Seniorentanz und Gymnastik sowie ein Oma-Mama-Kind Nachmittag. Und in diesem Jahr möchte man noch einen ganz neuen Weg in Hüfingen beschreiten, der an die Vorreiterrolle der Hüfinger Frauengemeinschaft anknüpft.

Sie sind die einzigen Männer – außer den Musikern –, die bei der Frauenfasnet dabei sein dürfen: Der Pfarrer und sein Vikar. Im Jahr 2007 müssen Pfarrer Andreas Huber (rechts) und Vikar Stolle vor den amüsierten und kritischen Augen zahlreicher Frauen auf der Bühne ihr Bett beziehen. | Bild: Gabi Lendle

Frau als geistliche Leiterin angestrebt

Als eine der ersten Gruppen im Dekanat Schwarzwald-Baar will man eine weibliche geistliche Leiterin als Präsidentin. Bisher war dies stets der Pfarrer Kraft seines Amtes. Zwar hatten die Frauen stets Glück mit ihren Pfarrern, dennoch will man als freier christlicher Verein hier neue Wege beschreiten. Die Frauen sind offen für alle Glaubensrichtungen, haben sich ein eigenes Konto erkämpft und setzen sich wie der Hauptverband der katholischen Frauengemeinschaft für die Gleichberechtigung ein.