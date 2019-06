Der Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ ist am Samstag, 22. Juni, in der Hüfinger Rathausgalerie zu hören. Das Stück erzählt die Geschichte eines jungen Burschen, der sich auf der Wanderschaft in eine schöne Müllerstochter verliebt. Nach kurzem Glück muss dieser aber das Feld einem Jäger überlassen. Trost findet er bei seinem innigsten Vertrauten, dem Bach, der im Liederzyklus den Rang einer teilnehmenden Figur einnimmt. Als Spiegel seiner Seele in der Natur, begleitet der Bach ihn von Beginn an. Von ihm erhofft er sich immer wieder Rat, ihm vertraut er seine Gefühle an und in seinem Bette findet er am Ende die ersehnte Ruhe.

Mit „Die schöne Müllerin“, als erster erzählender Liederzyklus der Romantik, hatte Franz Schubert ein neues klassisches Genre kreiert, das für Schumann, Brahms und Wolf zum Zentrum ihres Liedschaffens werden sollte. Schubert vermag es in seiner Musik alle Regungen der menschlichen Seele von der unbeschwerten Heiterkeit über die Verliebtheit zur schönen Müllerin bis zur stillen Todessehnsucht lebendig werden zu lassen.

Tenor Johannes Mayer hat in Frankfurt bei Professor Henriette Meyer-Ravenstein Gesang studiert. Seit der Spielzeit 2015/16 hat er ein Solo-Engagement am Staatstheater Mainz. Am Klavier begleitet wird er bei dem Liederabend von seinem Vater. Hubert Mayer, in Hüfingen geboren und aufgewachsen, ist ebenfalls als Sänger tätig, hat aber neben seiner Gesangsausbildung auch ein Klavierstudium absolviert.

Karten für neun Euro im Rathaus Hüfingen. An der Abendkasse kosten die Karten elf Euro. Beginn ist um 19 Uhr. Einlass 18.30 Uhr.