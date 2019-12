von Rainer Bombardi

Vieles ist bereits vorbereitet. Die Musikkapelle und der Männergesangverein Hausen vor Wald üben bereits seit ein paar Wochen in ihren Probelokalen im Untergeschoß der Halle und im Gasthaus „Adler“ für die bevorstehenden Auftritte. Auch ist bereits alles für die Bläserjugend in die Wege geleitet, die sich an diesem Abend ebenfalls mit musikalischen Beiträgen vorstellt.

Für die Theatergruppe ist indes die Bühne im Bürgerhaus der Schauplatz für ihre Proben. Da es nur noch wenige Tage bis zur Veranstaltung sind, beschäftigen sich die Hobby-Schauspieler längst mit dem Feinschliff ihrer Aufführung.

Proben machen riesigen Spaß

„Das Theaterspiel lebt von der Spontanität“, lacht Axel Schmall, inzwischen der erfahrenste aller Akteure des diesjährigen Weihnachtstheaters. Gemeinsam mit seinen Schauspielkollegen hat er riesigen Spaß beim Einstudieren des Stückes, das unter dem Titel „Nicht ganz normal“ während einer Stunde die Zwerchfelle des Publikums strapazieren soll.

Theaterroutinier Axel Schmall ist immer für einen Spaß zu haben. Vor über 30 Jahren begann seine Karriere als Hobby-Schauspieler. | Bild: Rainer Bombardi

Die Theatergruppe wählte den Schwank aus der Feder von Fritz Klein bewusst aus, da er den Besuchern wenige Tage vor dem Fest noch einmal die Gelegenheit bietet, so richtig zu entspannen. Die Regie hat wie in Vorjahren Hermann Kaiser und das Soufflieren übernimmt in bewährter Art Steffi Riegger. „Wie immer haben wir das Stück gemeinsam ausgesucht und auch an der Gestaltung der Kulisse wirkten alle Akteure mit“.

Toller Zusammenhalt in der Theatergruppe

Riegger lobt den tollen Zusammenhalt innerhalb der Theatergruppe, der sich auch auf die Aufführung positiv auswirkt. Seit Jahrzehnten führt die Truppe in der Regel jedes Jahr zur Weihnachtszeit Einakter auf. In seltenen Fällen befinden sich unter den bisher aufgeführten Theaterstücken auch solche mit drei Akten. Die Beschränkung auf einen Akt hat praktische Gründe. Auf Grund der Gesangs- und Instrumentalbeiträge in den ersten Teilen des Weihnachtskonzertes achten die Akteure darauf, dass sich der Abend nicht bis nach Mitternacht ausdehnt. Es gibt schließlich auch noch den Losverkauf mit Tombola, der in den Pausen stattfindet.

Im Jahr 2014 sorgt die Theatergruppe Hausen vor Wald mit der Gaunerkomödie „Mary und Mike“ für Begeisterung. Bereits damals zählt Andreas Baumann, im Bild mit Michaela Bader, zur Theatergruppe. | Bild: Rainer Bombardi

Vor Jahren fand das Weihnachtskonzert einmal ohne Theateraufführung statt, was der Veranstaltung nicht gut bekam. Doch dies ist längst Geschichte und da sich recht schnell wieder Akteure fanden, ist das Theater längst wieder die feste Größe des Abends, die es schon immer war.

Eine kleine Besonderheit ist es, dass sich die diesjährige Aufführung nicht einer Stube oder einem Wohnbereich abspielt, sondern im Freien. Entsprechend gestaltete die Schauspielcrew die Kulisse.

Schauspielkarriere beginnt vor 30 Jahren

„Ich habe meine Karriere als Hobbyschauspieler vor rund 30 Jahren bei einer Aufführung im ehemaligen Männergesangverein in Achdorf begonnen. In all den Jahren war der Wunsch nach kurzweiliger Unterhaltung beim Publikum gleich groß“, erläutert Axel Schmall. Er kam wie viele per Zufall zum Theaterspiel.

„Anfangs hatte ich Respekt zu spielen. Gedanken wie sich das Publikum verhält, wenn sie die Aufführung sehen, lassen sich nicht vermeiden. Doch spätestens beim ersten Zwischenapplaus und nach ein paar Sätzen verschwindet die Anspannung und man befindet sich als Akteur mittendrin in einem neuen Geschehen.“

Nach einer Pause, in der er seine berufliche Ausbildung abschloss und aus familiären Gründen in seinen heutigen Wohnort nach Hausen vor Wald umzog, infizierte sich Schmall wieder mit dem Theatervirus. Dort spielt er nun seit rund 15 Jahren mit großem Elan mit.