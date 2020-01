von SK

Mit einem Bratenblech zu 100 000 Euro? Der 55-jährige Benno Kuttruff und der 21-jährige Nils Kuttruff aus Hüfingen stellen ihre Erfindung SRT – Special Roasting Tray am Mittwoch, 5. Februar, in der Show „Das Ding des Jahres“, um 20.15 Uhr auf ProSieben vor.

So läuft „Das Ding des Jahres“ 2020

In jeder Show präsentieren zehn Erfinder in fünf Duellen ihre „Dinge“, davon gibt es jeweils ein Jugend-Duell. Das Kompetenzteam aus Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer, den Moderatoren Lena Gercke und Joko Winterscheidt sowie Rewe-Chefeinkäufer Hans-Jürgen Moog nimmt auch 2020 die vorgestellten Erfindungen stellvertretend für die Zuschauer unter die Lupe und gibt sein Urteil ab, bevor das Studio-Publikum abstimmt: Welche Erfindung gewinnt das Duell? Welche Erfindung geht ins Finale? Welcher Erfinder präsentiert „Das Ding des Jahres“ und gewinnt 100 000 Euro?

Die jugendlichen Tüftler treten in einem eigenen Wettbewerb an. Jeder darf sich über ein neues Tablet freuen und für den Sieger der Jugend-Duelle gibt es eine Ausbildungsförderung in Höhe von 5000 Euro.

Erfinder und Produzent von „Das Ding des Jahres“ ist Stefan Raab mit Raab TV. Moderiert wird die Show von Janin Ullmann.

Das Bratenblech

Mit einem Bratenblech wollen die Hüfinger in der Sendung punkten. Benno Kuttruff: „Als Hobbykoch liebe ich es, einen Braten zu machen und Braten sollte übergossen werden. Und hier fängt das Problem an. Wenn ich mit dem Löffel reingehe, bekomme ich fast keine Flüssigkeit, um das Bratgut zu übergießen. Deshalb habe ich geschaut, ob es eine Alternative gibt und habe nichts entsprechendes gefunden.“ Die ersten Testläufe scheinen erfolgreich zu sein, erklärt Nils Kuttruff: „In unserem Test haben wir viermal mehr Bratensaft im Vergleich zu einem herkömmlichen Blech bekommen.“

Die Beiden sind zuversichtlich, das es in der Sendung klappen könnte: „Ich glaube, das SRT Bratenblech wird ‚Das Ding des Jahres‘, weil es speziell für die USA ein sehr interessantes Produkt ist. Die alleine verbraten an Thanksgiving 45 Millionen Truthühner und es gibt de facto nichts Vergleichbares auf der ganzen Welt“, sagt Benno Kuttruff.

Was die Experten zum SRT sagen und wie das Publikum entscheidet, sehen die Zuschauer am 5. Februar 2020, um 20.15 Uhr auf ProSieben.