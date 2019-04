Die Bilanz des DRK-Ortsvereins Hüfingen-Fürstenberg ist in der heutigen Zeit kaum zu toppen. So wurden im vergangenen Jahr insgesamt 2803 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Die Vorsitzende Kerstin Skodell, Bernd Uphaus, zweiter Vorsitzender, Kassierer Walter Mayer und Bereitschaftsleiterin Maria Rosshardt wurden einstimmig für vier Jahre wiedergewählt. Stehende Ovationen erhielt Armin Hensler, als er bei der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Hüfingen nach 20 Jahren als Bereitschaftsleiter verabschiedet wurde.

36 Jahre ist er Mitglied und seit 28 Jahren im Vorstand. Er bleibt dem Ortsverband erhalten und engagiert sich weiter im Kreisverband. „Ich habe viel Lebenserfahrung mitgenommen“, resümierte Hensler, als er sein Amt an seinen einstimmig gewählten Nachfolger Alexander Buttler übergab. In der mit einem passenden Song unterlegten Bilder-Rückschau „Dein Weg mit uns“ bedankten sich die jüngeren DRK-Mitglieder bei ihm.

Neu gewählt wurden Marie Buttler und Annegret Sulzmann (Schriftführerteam), die Beisitzer Nicole Böhm und Carsten Schätzle. Sozialdienstleiterin Helene Töpfner erklärte sich bereit, ihr Amt für ein Jahr fortzuführen. Sie berichtete über ihre Aufgaben. Das Wichtigste sei „zuhören und verstehen“.

Jugendleiterin Patricia Schmidt wurde bestätigt. Sie hatte das Amt im Oktober nach vier Jahren von Mete Ünal übernommen, der ein Studium begonnen hat. Sie wird unterstützt von Rita Kamperschroer, die gleichzeitig als Neumitglied begrüßt wurde. Derzeit betreuen die beiden 13 Kinder, die mit Spaß bei der Sache, engagiert und hilfsbereit sind.

Nicht offiziell im Vorstand ist Ute Mäder, die den Arbeitskreis Flüchtlinge leitet und die über das Schicksal der betreuten Familien und Einzelpersonen berichtete. Vier eingetragene Mitglieder und zehn ungebundene Helfer haben mit 960 Stunden Überdurchschnittliches geleistet.

Für Bereitschaftsdienste wurden 668 Stunden, für Blutspenden 695 Stunden und für Sozialdienste 202 Stunden aufgewendet. Hinzu kommen Helfer vor Ort, Einsätze, Übungsabende, Ausbildungen und die Altkleidersammlungen. Dem allgemeinen Trend entgegen konnte die Anzahl der aktiven Mitglieder auf 41 gesteigert werden. Die Anzahl der passiven Mitglieder ist leicht rückläufig, dies möchte man durch eine Werbeaktion auffangen.

Nächste Termine

Die Altkleider-Straßensammlung findet in Hüfingen, Sumpfohren und Fürstenberg am Samstag, 13. April, statt. Die Altkleiderbündel sollten ab 9 Uhr am Straßenrand stehen. Der Blutspendetermin in der Stadthalle am Dienstag, 14. Mai, beginnt um 14.30 Uhr.