Zum wiederholten Mal schlägt die Römergruppe Vex Leg XI CPF in Hüfingen ihr Winterlager vom 8. bis 9. Februar auf. Interessierte können kostenlos beim Marschieren und Exerzieren zuschauen.

Teil der weltweiten Bewegung Living History

Der Verein Vex Leg XI CPF betrachtet sich als Teil der weltweiten Bewegung Living History, was gelebte Geschichte bedeutet. Diese Bewegung hat sich zum Ziel gesetzt, so realistisch und authentisch wie möglich historische Epochen und Ereignisse darzustellen. Dies geschieht durch die Nachahmung von Personen, Kleidung, Ausrüstung und Gebrauchsgegenständen. Die Motivation für die Anstrengungen sind einerseits die Freude, und andererseits auch das Interesse an der römischen Geschichte der Antike.

Anwesenheit vor Ort archäologisch verbürgt

Als Orientierung für den militärischen Aspekt dient hierbei die historisch vorgegebene und archäologisch verbürgte Präsenz der Leg XI CPF im Legionslager von Vindonissa, heute Windisch in der Schweiz. Diese war von 69 bis 101 dort stationiert. Also die Zeit des Kaisers Vespasian, der das Kastell und das Römerbad in Brigobane (Hüfingen) erbauen ließ.

Seit Jahren beim Römerbadfest dabei

Die Vex Leg XI CPF aus Windisch sind seit mehr als zehn Jahren als führender Römerverein beim Römerbadfest dabei und fühlen sich in Hüfingen außerordentlich wohl. Dies zeigt sich im Besonderen darin, dass die Römerwiese und die Palisade nicht nur im Sommer für die Gruppe eine perfekte Optik bieten, sondern auch für ein Winterlager perfekt geeignet ist.

Das diesjährige Römerfest findet übrigens am 19. und 20. September bei der Badruine statt. Weitere Informationen unter www.huefingen.de.