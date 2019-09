Im Aquari stehen die alljährlichen Revisionsarbeiten an. Das Hallenbad ist seit Monatsanfang bis einschließlich Sonntag, 22. September geschlossen. „Nichts dramatisches“, umschreibt Stadtbaumeister Leopold Jerger den Arbeitsrahmen in diesen drei Wochen. „Im Wesentlichen sind es jedes Jahr turnusmäßige Arbeiten“, erklärt er weiter. Während des Bade- und Saunabetriebs ergebe sich der normale Verschleiß, dem man mit Ausbesserungs- und Malerarbeiten begegne. So werden teils kleinere Abschnitte mit einem neuen Anstrich versehen, aber auch größere Flächen neu getüncht. Auch die Erneuerung von Silikonfugen gehört zur alljährlichen Wartung.

Die Stahlstützen in der Schwimmhalle machen immer wieder Arbeit. Sie kommen mit dem chlorhaltigen Wasser im Sportbecken in Kontakt, Rost entsteht. Aktuell müssen zwei behandelt werden. | Bild: Wursthorn, Jens

Über die Dimension von oberflächlicher Behandlung hinaus gehen Reparaturarbeiten an zwei Stahlstützen, die in der Schwimmhalle stehen. Hier hat im Fußbereich der Streben der stete Kontakt mit dem chlorhaltigen Wasser zu Korrisionsschäden geführt. Die Stahlträger werden vom Rost befreit und neu beschichtet.

Donaueschingen Hübsche Idee, aber die Prioritäten sind andere: Die Pläne für ein Zentralbad im Stadteviereck gehen baden Das könnte Sie auch interessieren

Dabei ist es auch notwendig, gut zehn Zentimeter tief neben den Stahlstützen den Fliesenboden aufzuspitzen. „Wir wissen nicht, wie sich die Korrission im Untergrund entwickelt hat“, sagte Jerger. Es werde sich dann herausstellen, ob die Maßnahmen im oberen Bereich ausreichen werden. Möglicherweise könnten Teile des Trägers so beschädigt sein, dass Reparaturstücke, quasi Implantate, eingesetzt werden.

Hüfingen Ein paar Millionen Euro helfen beim Aquari nicht mehr: Für das Schwimmbad wird eine große Sanierung nötig – oder ein Neubau Das könnte Sie auch interessieren

Deutlicher umrissen sind zwei Reparaturarbeiten im Saunabereich. Nach 20 Betriebsjahren haben zwei der vier genutzten Saunaöfen den Geist aufgeben. Sie werden ersetzt, eine absehbare Notwendigkeit, so Jerger. Ausgedient hat der Sonnenhimmel in der Blockhaussauna. Ein Schreiner wird einen Ersatz installieren.

Die Stahlstützen in der Schwimmhalle. Im Bodenbereich sind sie besonders korrissionsanfällig. | Bild: Wursthorn, Jens

Zwei Wochen dauern die eigentlichen Revisionsarbeiten, in der dritten Woche stehen dann Reinigungsarbeiten mit besonderem Augenmerk auf hygienische Anforderungen an. Für Schulen und Vereine öffnet das Bad am Montag, 23. September, die regulären Öffnungszeiten gelten ab Dienstag, 24. September.

Das Wasser ist abgelassen, die Schwimmhalle ist eine Baustelle. | Bild: Wursthorn, Jens

Als das Hüfinger Hallenbad 1972 in Betrieb genommen wurde, hatte es umgerechnet 940 000 Euro gekostet. 1999 bis 2001 wurde die Generalsanierung mit 3,2 Millionen Euro abgerechnet. Der nächste große Sanierungsabschnitt erfolgte 2012/13.

Hüfingen Familienangebot im Aquari: Die Warmbadetage kehren durch die Hintertür zurück Das könnte Sie auch interessieren

Damals wurden das Außenbecken und die Rutsche angefügt sowie der Saunabereich erweitert. Seit Mitte April stehen die Optionen für die Zukunft des Schwimmbads fest. Eine umfassende Sanierung wird mit etwa elf Millionen Euro eingepreist, ein Neubau wäre, je nach Variante, zwischen zwölf und 13,5 Millionen Euro zu haben.