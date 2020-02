Die Fasnet ist vorbei und die Aufräumarbeiten sind größtenteils bereits erledigt. Was jetzt hochgespült wird, das sind die Hinterlassenschaften, die im Trubel des Narrentreibens auf irgendeine Art und Weise verschwunden sind. Die Hüfinger Narrenzunft hat in den sozialen Medien einige Stücke auf einem Bild veröffentlicht, die mittlerweile auf dem Rathaus zur Abholung bereitliegen. „Quasi die gesammelten Werke vom Zunftball, Dunschtig und Mendig„, schreiben die Narren.

Was findet sich denn so als Überbleibsel und welche Geschichte erzählen die Stücke? Zumindest ein klein wenig Interpretationsraum bleibt. So sucht eine elegant schwarz gehaltene Thompson-Maschinenpistole ihren Besitzer. Aber keine Angst. Es handelt sich dabei um eine, die nicht mit Patronen, sondern Luft gefüllt ist und bei Bedarf aufgeblasen werden kann.

Neben einer Trompete, einer schicken Tragetasche in Hühnchenform und verschiedenen Kleidungsstücken, wie Mütze, Handschuh, Hemd, gibt es noch einen Gegenstand. Es handelt sich um zwei Plastikflaschen, an eine Matte gebunden und mit einem Mundstück versehen. Man darf nur hoffen, dass der närrische Taucher ohne seine Sauerstoffflaschen nicht abgesoffen ist.