von SK

Häs-TÜV, Umzüge, Silofest – beim Narrenverein Reetiwölfe war im vergangenen Jahr viel los, wie bei der Hauptversammlung deutlich wurde. Auf ein erfolgreiches Vereinsjahr blickte Axel Schmall, Vorsitzender der Reetiwölfe Hausen vor Wald, im Gasthaus Adler zurück. Er verwies auf die hohe Beteiligung an den verschiedenen Umzügen und den Zusammenhalt im Verein. Schmall freut sich außerdem über die steigende Anzahl an Vereinsmitgliedern, so liegen derzeit 14 Neuanmeldungen vor.

Auf gesunden Füßen

Schriftführerin Juliane Baumann ging etwas ausführlicher auf die Termine der Narren ein. Höhepunkt war für die Hausemer der eigene Umzug am Rosenmontag, sowie der erfolgreiche und neu eingeführte Häs-TÜV. Kassiererin Gerlinde Bossert zeigte in einer detaillierten Präsentation, dass der Verein auf gesunden, finanziellen Füßen steht. Michael Happle, der zusammen mit Salvatore Rastrello die Kasse geprüft hatte, zeigte sich mit der Arbeit sehr zufrieden.

Bestätigung

Bei den Wahlen wurde die stellvertretende Vorsitzende Simone Martin im Amt bestätigt, ebenso die zweite Kassiererin Karola Hornung und Beisitzerin Sabrina Albicker. Neu ins Vorstandsteam wurde Isabella Ettwein als Schriftführerin aufgenommen. Das Amt des Kassenprüfers übernahm Michael Happle.

Der Fasnetfunken

Es wurde der Wunsch geäußert, den Fansnetfunken wieder ins Leben zu rufen. Die anschließende Abstimmung zeigte, dass die Mehrheit der Versammlung auch für die Wiederbelebung der Tradition war. Des Weiteren wurden von Leitwolf Roland Hornung neue Fasnetbecher mit Wolfslogo vorgestellt, die für die kommende Fasnet zu bestellen sind.

Zum Schluss einigten sich die Mitglieder mehrheitlich auf das Motto, „Märchen, Feen und Zauberei – in Husä gibt es Allerlei!“, das die gesamte närrische Dorffastnacht prägen wird.