Scheinbar sind auf der Baar Leute unterwegs, die von Haus zu Haus gehen und kontrollieren wollen, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder vorhanden sind. In Mundelfingen ließ Ortsvorsteher Michael Jerg eine entsprechende Warnung raus. „Diese Meldungen gibt es auch in anderen Kreisen der Region“, sagt Polizeisprecher Michael Aschenbrenner. Einmal ginge es ums Gas ablesen, den Stromzähler ablesen, in diesem Fall eben die Kontrolle der Rauchmelder. „Für die gibt es keine amtliche Prüfung. Man soll niemand Fremden ins Haus lassen, solange nicht eindeutig klar ist, dass er in autorisierter Funktion unterwegs ist. Und das wird in der Regel vorher angemeldet“, so Aschenbrenner. Bisher sei es zwar zu keinem schädigenden Ereignis gekommen, dennoch warnt die Polizei vor diesen Leuten: „Keine Diskussion. Notfalls die Polizei rufen“, sagt Aschenbrenner.