Hüfingen vor 3 Stunden

Problemzone Kennerbach: Der Biber wird immer lästiger

Der Biber kommt der Stadt immer näher. CDU-Sprecher Franz Albert berichtete im Gemeinderat von Aktivitäten des geschützten Nagetiers am Kennerbach in Hausen vor Wald und in der Kernstadt. Im Stadtteil „spaziere der Biber schon auf der Straße“ und auch am Bach in der Kernstadt lasse sich sein Werk bereits besichtigen. Nun sei die Verwaltung gefragt.